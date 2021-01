La démo de Balan Wonderworld disponible sur Nintendo Switch

Nous sommes ravis de vous annoncer que la démo de BALAN WONDERWORLD est désormais disponible sur Nintendo Switch !

La démo propose un aperçu du prochain jeu de plateforme/action de Square Enix, réalisé par les créateurs de Sonic the Hedgehog.

La démo est jouable en solo et en coopération locale jusqu’à deux joueurs (il suffit simplement de connecter une nouvelle manette ou d’utiliser les JoyCon et d’appuyer sur un bouton).

Avec un univers coloré, des personnages attachants et un énigmatique maître de cérémonie appelé Balan, BALAN WONDERWORLD est un titre qui plonge les jeunes joueurs dans un monde enchanteur peuplé d’adorables créatures, les Tims, et dans lequel ils devront rétablir la joie et l’équilibre dans les cœurs et les esprits de tous ceux qu’ils rencontreront.

Avec un PEGI 7, un univers coloré et enchanteur, un gameplay simple mais satisfaisant, le jeu est parfaitement adapté aux enfants de 6 à 10 ans.

Dans cette démo, vous pourrez découvrir trois des douze mondes qui composent l’univers magique de BALAN WONDERWORLD :

Monde 1 – L’homme qui s’insurge contre la tempête Zones jouables : Acte I, Acte II, Combat de boss

Monde 4 – Le garçon qui voulait ne faire qu’un avec le vent Zones jouables : Acte I

Monde 6 – La fille et le chaton Zones jouables : Acte I

Île des Tims

BALAN WONDERWORLD est un jeu de plateforme/action dont le cœur est un mystérieux théâtre, où vit l’énigmatique maître de cérémonie appelé Balan. Léo et Emma, les deux héros de cette aventure colorée, utiliseront les aptitudes spéciales d’une myriade de costumes hauts en couleur pour s’aventurer dans l’univers étrange et imaginaire de Wonderworld. Les souvenirs et les paysages du monde réel s’entremêlent avec ce que chérissent les habitants au plus profond de leur cœur. Douze contes différents aux particularités uniques attendent nos héros dans Wonderworld. Les joueurs exploreront les moindres recoins de ces niveaux labyrinthiques, affronteront des Négatis et joueront à des mini-jeux cachés pour parvenir au cœur de chaque histoire émouvante.

Le jeu sortira le 26 mars sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X et PC.