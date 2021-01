Le livre Animal Crossing – New Horizons – 100 trucs à savoir pour bâtir son petit coin de paradis (Non officiel) – Le test

Animal Crossing: New Horizons

Aujourd’hui nous vous parlons d’un petit livre paru aux éditions Amaké Books qui propose une sorte d’alternative au guide officiel d’Animal Crossing – New Horizons : « Animal Crossing – New Horizons – 100 trucs à savoir pour bâtir son petit coin de paradis (Non officiel) ».

Un titre un peu long, mais qui résume l’intérêt de ce petit guide.

Description en quelques mots

Ce petit ouvrage se présente sous un format poche avec une couverture cartonnée brillante et l’intérieur est en papier au touché journal, mais un peu plus épais que celui d’un journal. Le rendu est assez joli et permet de prendre des notes sur les pages comme cocher une case sur les quelques listes présentes dans le livre.

Il est agréable à prendre en main, léger et son format permet de l’emmener partout. Une planche de 10 autocollants fait office de première page puis nous passons au sommaire qui nous liste les 100 « trucs et astuces » dont l’ouvrage va parler.

Il est super facile à utiliser et permet de trouver rapidement l’information qu’on cherche.

Le contenu

Ce petit livre rassemble une bonne partie des informations sur le jeu que l’on peut trouver sur internet et aussi quelques autres plus ou moins inutiles.

Vous trouverez quatre catégories de contenus dans ce guide :

Des infos de type anecdote comme par exemple : la pub IKEA / Animal Crossing.

Des raccourcis de touche : fabriquer plus vite en appuyant sur A ou reboucher un trou avec Y.

Des infos utiles : croisement de fleurs, outils dorés…

Quelques vraies astuces

C’est un petit guide vraiment utile lorsqu’on n’a pas internet, un ordinateur ou téléphone à proximité sinon internet sera malheureusement plus complet que ce petit guide notamment pour les tableaux vrais et faux chez Rounard. En effet, le guide donne seulement une description textuelle permettant de différencier le vrai du faux et cela manque cruellement de visuel…

Il donne cependant des infos utiles notamment pour les croisements de fleurs, les objets qu’on peut obtenir en aidant Gulliver et Gullivarrr…

Il manque cependant l’information sur les saisons : les insectes/poissons qu’on peut trouver ainsi que les plans de saison obtenables uniquement dans les ballons… C’est vraiment dommage que l’auteur se soit focalisé sur des informations peu utiles au détriment de certaines plus intéressantes.

La planche d’autocollants est moyenne concernant les dessins et n’apporte pas un grand intérêt à l’ensemble.

À qui s’adresse cet ouvrage ?

Ce petit livre est pratique par son format, mais incomplet par rapport au guide officiel. Donc si vous avez déjà le guide officiel, ce nouveau guide ne vous servira à rien. Il reste cependant plus abordable, car il est à 8 € 90.

Si vous n’avez pas internet, ou pour un enfant, ce guide peut être utile, mais sinon laissez tomber : internet possède déjà toutes les informations dont vous avez besoin et sera beaucoup plus précis.