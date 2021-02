Le DLC gratuit “Creative Pack” débarque aujourd’hui dans Drawn to Life : Two Realms

Drawn to Life: Two Realms

Profitez de l’écran tactile de votre Nintendo Switch pour créer et retrouvez plus d’autocollants, de templates, de tampons et de défis sur toutes les plateformes.

Paris, France. – Le 4 février, 2021 – L’éditeur 505 Games et les développeurs de Digital Continue sont heureux d’annoncer ce jour, la sortie d’une extension gratuite du jeu Drawn to Life : Two Realms, sur Steam , Nintendo Switch, ainsi que sur smartphones (iOS et Android). Le DLC « Creative Pack » propose de nouveaux contenus et enrichit les outils de création. On retrouve notamment dix défis inédits, ainsi que la prise en charge de l’outil « Dessin » sur l’écran tactile de la Nintendo Switch.

Le DLC gratuit “Creative Pack” comprend :

Ecran tactile (outil « Dessin », sur Nintendo Switch uniquement)

20 stickers supplémentaires

15 modèles additionnels

10 tampons en plus

10 nouveaux défis

Correction de bugs mineurs et amélioration de la qualité de vie

Nouvelle icône d’application (sur iOS et Android uniquement)

Drawn to Life: Two Realms se déroule plusieurs années après la fin de Drawn to Life : The Next Chapter. Retrouvez Mari, Jowee, et tous vos personnages préférés en voyageant aux confins de deux royaumes et percez le mystère de l’Ombre. Le plateformer d’action-aventure met en scène une multitude de jouets et plus de 100 Batailles d’Imagination, tout en étant riche de 70 humains et Raposa avec lesquels interagir. Les joueurs peuvent s’amuser avec une myriade de couleurs et des dizaines d’autocollants uniques et ainsi débloquer des heures de personnalisation pour progresser dans leur épopée.

Drawn to Life: Two Realms est disponible sur Steam, Nintendo Switch, ainsi que sur mobiles depuis l’App Store et Google Play. Les nouveaux joueurs sur PC et Nintendo Switch peuvent profiter de 30% de réduction sur le jeu sur Steam et sur l’eShop de Nintendo jusqu’au 15 février.