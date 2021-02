Une version physique pour Double Kick Heroes sur Nintendo Switch

Paris, 16 février 2021 – L’éditeur physique Red Art Games annonce aujourd’hui DOUBLE KICK HEROES en version physique sur Nintendo Switch sur Steelbook® le jeudi 18 février 2021! Le jeu sortira en deux éditions : une version Steelbook® limitée à 1 900 exemplaires et une version standard limitée à 900 exemplaires !

Double Kick Heroes mélange un jeu de rythme et un shoot’em’up !

Mode histoire

Survis aux autoroutes de l’enfer en massacrant les monstres à bord de la gundillac.

Vis une aventure épique composée de[b] 30 niveaux[/b] complètement barrés sur de la musique qui déchire. Seul le METAL peut sauver le monde !

Editeur de niveaux

Tu penses que la musique d’Elmobo pue du cul ? Va en enfer ! ou… prends ton morceau de rap merdique et joue le dans Double Kick Heroes ! Tu peux aussi choisir du Tenacious Det headbanger comme un vrai metalleux. Importe la musique que tu aimes et crée ton propre niveau ! Tu pourras le partager avec tes potes et sois le premier dans les classements !

Mode arcade

Dans ce mode, osef de l’histoire, enchaîne les niveaux et bute les zombies sur les musiques du jeu.

Améliore ton score, compare le avec celui de tes amis et essaie d’atteindre les 3 pistes du mode extrême !

Features :

– Double high kick des zombies avec le pouvoir du METAL !

– 30 musiques METAL 100% originales qui déchirent, écrites par un musicien de jeu vidéo ET producteur de groupe de METAL !

– Importe ta propre zik ou joue les niveaux de la communauté, édite tes tracks et défie tes potes !

– Débloque du matos et pimpe ta gundillac !

– De l’histoire à la Rodriguez avec des mecs et des meufs chelous qui ne vivent que pour le sexe, le fun et le METAL.

– Explosions, rebelles, milices, morts-vivants, zombies, apocalypse… Prêt pour tracer sur la Fury road ?

Double Kick Heroes

Edition physique sur Nintendo Switch

Release date: Q3 2021

€34,99 édition standard / €44,99 édition Steelbook®

Limité à 900 exemplaires (édition standard) / 1,900 copies (édition Steelbook ®)

Les précommandes ouvrent le jeudi 18 février à 17 heures (heure de Paris) sur www.redartgames.com

La bande originale Metal composée par Elmobo débarque dans une édition Triple Vinyle, maintenant disponible en précommande (55€/59,99$) sur le store G4F Records : https://www.g4f-records.com/produit/double-kick-heroes-edition-vinyle-precommande

L’édition intègre une sélection de 40 musiques, répartis sur 3 vinyles (splatter rouges) dans une superbe pochette Trifold réalisée par Guillaume Breton, graphic designer du studio Headbang Club. Livraison des vinyles prévue en Juin/Juillet 2021.