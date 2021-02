Les adorables kiwis postiers de KeyWe partent en tournée de courrier cet été sur Nintendo Switch !

Voilà pourquoi votre courrier a pris du retard…

Londres, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 17 février 2021 : Sold Out, Stonewheat & Sons et Just For Games ont le plaisir d’annoncer l’arrivée sur console de KeyWe, l’adorable jeu de réflexion postale. Préparez-vous pour un chaos de courrier à envoyer en coopération !

Ce jeu co-op, mignon et chaotique, charge les joueurs de taper des télégrammes, expédier des paquets, et envoyer des messages urgents dans la peau de deux kiwi postiers, ces petits oiseaux ronds bondissants. Le jeu sera disponible dès cet été, dans des version physiques distribuées en France par Just for Games.

“Après avoir reçu le prix du “meilleur jeu familial à la dernière GamesCom, nous avons été tellement pressés de partager plus d’informations sur KeyWe,” dit Katie Clark, Product Manager à Sold Out. “Nous sommes impatients que les joueurs de tous âges puissent découvrir le chaos de la salle du courrier qui les attend dans le jeu cet été.”

KeyWe sera disponible à l’été 2021 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch.

À propos de KeyWe :

KeyWe est un jeu de gestion postale chaotique ayant pour protagonistes Jeff et Debra, deux petits kiwis travaillant dans une salle du courrier ludique au rythme frénétique. Sans bras pour les aider, ils devront sauter, battre des ailes, picorer et donner des coups de postérieur pour interagir dans leur environnement composé de leviers, cloches et boutons pour livrer ces messages à temps.

Caractéristiques de KeyWe :