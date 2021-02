SNK VS. CAPCOM: The Match of the Millennium est désormais disponible sur Nintendo Switch

Plus d’une vingtaine de personnages sont prêts à en découdre dans cette nouvelle adaptation du classique de 1999, disponible dès à présent en téléchargement sur le Nintendo eShop

SNK CORPORATION annonce aujourd’hui la sortie de SNK VS. CAPCOM: The Match of the Millennium sur Nintendo Switch. En 1999, SNK et CAPCOM ont réuni leurs meilleurs combattants pour créer le jeu de combat ultime. Le fruit de cette collaboration est désormais disponible sur Nintendo Switch dans le cadre de la NeoGeo Pocket Color Selection.

SNK VS. CAPCOM: The Match of the Millenium réunit 26 combattants redoutables tirés de séries comme The King of Fighters, Samurai Shodown, Street Fighter ou encore DarkStalkers. Les joueurs peuvent opter pour trois modes de jeu (Solo, Tag ou par équipe) ainsi que trois styles de combat différents. Entre deux affrontements, les joueurs peuvent également découvrir les modes Survie ou Contre-la-montre, et participer à des mini-jeux pour gagner des points et débloquer des personnages.

SNK VS. CAPCOM: The Match of the Millennium profite par ailleurs des modes docké et portable de la Nintendo Switch pour que les joueurs puissent s’affronter comme bon leur semble.