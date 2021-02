Electronic Arts rachète Codemasters

Electronic Arts Inc. finalise l’acquisition de Codemasters Group Holdings PLC

Les talents et experts de premier ordre des titres Formula 1®, DIRT, GRID, DiRT Rally et Project CARS de Codemasters rejoignent la franchise Need for Speed et le jeu mobile Real Racing d’EA

Des opportunités de croissance immédiate pour les franchises de Codemasters grâce aux ressources commerciales, à l’infrastructure technologique et au réseau de près d’un demi-milliard de joueurs d’Electronic Arts

REDWOOD CITY, 18 février 2021 – Electronic Arts Inc. (NASDAQ : EA), l’un des leaders mondiaux dans le domaine du loisir interactif, a annoncé aujourd’hui la finalisation de son acquisition de Codemasters pour 604 pence (environ 8,36 USD*) en numéraire pour chaque action ordinaire de Codemasters, pour une valeur implicite de l’entreprise de 1,2 milliards de dollars*.

L’union d’Electronic Arts et de Codemasters marque une nouvelle ère passionnante dans le domaine des jeux de course automobile. L’association de deux des éditeurs et développeurs de jeux les plus passionnés, les plus créatifs et les plus talentueux de l’industrie assurera la croissance et la réussite à long terme des franchises les plus populaires du monde, dont Formula 1®, Need for Speed, DIRT, DiRT Rally/WRC, GRID, Project CARS, Real Racing et plus encore. Grâce à ce portfolio plébiscité par la critique, Electronic Arts et Codemasters seront en mesure d’offrir régulièrement aux fans du nouveau contenu passionnant en matière de course automobile, tout en touchant davantage de plateformes et de régions du monde.

Les franchises à succès de Codemasters Formula 1®, DIRT, DiRT Rally, GRID et Project CARS, rejoindront la franchise mondiale Need for Speed et le jeu mobile à succès Real Racing d’Electronic Arts ainsi que les marques EA SPORTS afin d’apporter davantage d’innovation et d’accroître leur capacité à fournir du contenu et des expériences aux fans de course automobile du monde entier.

« L’union des équipes talentueuses d’Electronic Arts et de Codemasters marque le début d’une nouvelle ère passionnante pour les jeux et le contenu de course automobile », a déclaré Andrew Wilson, PDG d’Electronic Arts. « La communauté des fans de course automobile continue de se développer à travers le monde et les franchises de notre portfolio combiné nous permettront de créer de nouvelles expériences innovantes et de proposer à encore plus de joueurs toute l’excitation du sport automobile. Nos équipes constitueront un acteur mondial de premier ordre dans le domaine des jeux de course automobile, avec des jeux incroyables pour les joueurs sur toutes les plateformes, et nous avons hâte de commencer. »

« Ce jour marque une étape importante dans l’histoire de Codemasters et un moment passionnant pour nos employés et nos joueurs », a déclaré Frank Sagnier, PDG de Codemasters. « Ce partenariat avec EA permettra à nos équipes d’amener nos franchises à succès à un nouveau niveau et de toucher un vaste public mondial grâce à leur réseau de joueurs. Ensemble, nous pouvons redéfinir l’univers des jeux de course automobile afin de créer des expériences encore plus captivantes pour les fans de course automobile du monde entier. »

Cette association ouvrira de nouvelles opportunités de croissance pour les franchises de Codemasters grâce à l’accès au réseau de plus de 430 millions de joueurs et aux services d’abonnement multiplateformes leaders de l’industrie d’Electronic Arts. Electronic Arts offre également des capacités approfondies en matière de données et d’analyses aux équipes de développement et d’édition de Codemasters, ce qui fournira des informations relatives au public des différents titres permettant d’optimiser les performances des franchises principales. Ces capacités, combinées à la puissance mondiale d’Electronic Arts en matière d’édition, de marketing et de développement de jeux vidéo, ouvriront de nouvelles opportunités pour le portfolio combiné de jeux et de contenu de courses automobiles du groupe afin de toucher plus de joueurs dans le monde entier sur consoles, PC et mobiles.

L’acquisition de Codemasters s’inscrit dans la stratégie de croissance d’Electronic Arts qui vise à proposer toujours plus d’expériences exceptionnelles et de services en direct de qualité et à atteindre davantage de joueurs sur davantage de plateformes à travers le monde. L’acquisition de Codemasters devrait également faire progresser les recettes nettes et la rentabilité sous-jacente d’Electronic Arts.

L’acquisition de Codemasters a été financée en cash on hand.

Pour plus d’informations sur l’acquisition, rendez-vous sur : investor.ea.com.

*Les valeurs équivalentes en USD sont indiquées d’après un taux de change de 1,3855 USD:1 £ le 17 février 2021. Valeur de l’entreprise basée sur le bilan vérifié de Codemasters au 30 septembre 2020.

UBS Investment Bank fait office de conseiller financier d’Electronic Arts et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Royaume-Uni) LLP fait office de conseiller juridique d’Electronic Arts.