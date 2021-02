Zelda Wind Waker HD et Twilight Princess HD pourraient arriver plus tard en 2021

Alors que nous avons eu la confirmation de Skyward Sword HD pas plus tard qu’hier, les épisodes de la saga de l’elfe au bonnet vert les plus attendus refont encore parler d’eux.

La Nintendo Switch a pu voir arriver de nombreux titres majeurs de la WiiU que ce soit d’une forme (Splatoon 2/Mario Maker 2) ou d’une autre (Pikmin 3 Deluxe/Mario 3D World).

Il reste cependant une petite poignée de titres qui n’ont pas encore franchi le pas et tout particulièrement en cette période d’anniversaire imminente de la licence Zelda, les deux opus HD parus sur WiiU sont principalement visés et attendus.

Selon Andy Robinson, journaliste de VideoGamesChronicles ainsi que Tom Philips de Eurogamer, les deux titres sont prévus pour plus tard dans l’année.

For those disappointed with the Skyward Sword remaster, Wind Waker and Twilight Princess are 100% coming this year. So that's at least one good 3D Zelda.

