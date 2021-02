Vidéo comparative Zelda: Skyward Sword Wii vs Nintendo Switch

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Le YouTuber ElAnalistaDeBits a produit une vidéo de comparaison pour The Legend of Zelda : Skyward Sword HD sur Nintendo Switch et The Legend of Zelda : Skyward Sword sur Wii.

La version remasterisée du Nintendo Switch est à 60 images/seconde et comporte évidemment des visuels en HD alors que la version Wii était à 30 images/seconde et était conçue pour les télévisions à définition standard. La sortie de The Legend of Zelda : Skyward Sword HD est prévue pour le 16 juillet.