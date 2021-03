Récapitulatif complet du Digital Event Monster Hunter de Mars

Lors du Digital Event Monster Hunter streamé aujourd’hui, les équipes de développement de Capcom ont partagé de nouveaux détails et de nouvelles vidéos sur Monster Hunter Rise et Monster hunter Stories 2 : Wings of Ruin.

Ryozo Tsujimoto, producteur de la série Monster Hunter, et Yasunori Ichinose, directeur de Monster Hunter Rise, ont présenté en détail le nouveau type de quêtes du jeu appelé « Calamité », de nouveaux éléments ingame et confirmé la sortie d’une deuxième démo le 12 mars, avant la sortie du jeu le 26 mars prochain.

Du côté de Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin, les quêtes multijoueurs en coopération, le contenu de l’Edition Deluxe, les bonus de précommande ainsi que la date de sortie du 9 juillet 2021 ont été révélés. Le titre sera disponible en version physique et numérique sur Nintendo Switch, et uniquement en version numérique sur PC (Steam).

Les joueurs ont pu découvrir plus en détail le nouveau type de quête « Calamité » de Monster Hunter Rise. En particulier la mécanique obligeant les Chasseurs à œuvrer avec les habitants du village Kamura pour préparer leurs défenses et protéger les barricades de la Forteresse contre les vagues de Monstres déchaînés dont le Monstre supérieur qui pourrait arriver durant le siège.

Un certain nombre de nouvelles caractéristiques de jeu ont été livrées aujourd’hui pour Monster Hunter Rise. En plus des “attaques Liens de soie” initiales disponibles pour les 14 types d’armes, les chasseurs débloqueront de nouveaux “Talents de substitution” » pour tout l’arsenal au fur et à mesure de leur progression dans le jeu. En échangeant ces nouvelles compétences avec les attaques Liens de soie ou régulières existantes, les joueurs pourront créer de nouveaux combos et stratégies qui correspondent le mieux à leur style de jeu.

Monster Hunter Rise comprendra également une difficulté adaptative dynamique pour le mode multijoueur, qui s’ajustera automatiquement lorsque de nouveaux joueurs entreront et sortiront d’une quête. La nouvelle fonction “Hunter Connect” permettra aux joueurs de créer des tags avec leurs objectifs et leur style de jeu, de rechercher d’autres joueurs ayant les mêmes tags ou d’inviter des amis à tous les tags qu’ils ont rejoints. En terminant une quête en mode multi, les joueurs pourront également de « liker » les autres chasseurs de leur groupe et augmenter la probabilité de les retrouver dans le cadre d’un matchmaking. Enfin, les joueurs pourront capturer leurs exploits et la splendeur de Monster Hunter Rise grâce à la fonction caméra.

Une nouvelle bande-annonce récapitulant les nombreux nouveaux monstres et environnements de Monster Hunter Rise a permis aux chasseurs de retrouver les très appréciés Zinogre et Nargacuga. Les plus attentifs ont également pu apercevoir une nouvelle menace pesant sur le village de Kamura, aux côtés de l’espiègle Dragon Ancien Chameleos, un des nombreux Monstres prévus dans les mises à jour post-lancement.

Les joueurs les plus empressés de mettre la main sur Monster Hunter Rise pourront télécharger gratuitement la deuxième démo disponible à partir du 12 mars prochain pour une durée limitée. La démo proposera une chasse contre le Monstre phare Magnamalo, en plus des quatre quêtes disponibles dans la démo de janvier dernier. Les joueurs qui ont participé à la démo de janvier verront leur compteur de quêtes réinitialisé et pourront se replonger dans l’aventure pour tester leur courage face au mastodonte !

En plus de confirmer la date de sortie, une nouvelle bande-annonce de Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin a posé les bases du voyage épique avec le Ratha Destructeur qui attend les joueurs. Mais a aussi marqué le retour de Navirou, l’auto-proclamé « Héros des Palicos », et teasé les quêtes multijoueurs coopératives. De plus amples informations sur l’histoire et le contenu multijoueur seront dévoilées ultérieurement.

Après la bande-annonce, Ryozo Tsujimoto a révélé le contenu de l’Edition Deluxe de Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin, les bonus de précommande, trois Amiibo qui sortent en même temps que le jeu, et la récompense prévue pour les joueurs de Monster Hunter Rise.

L’édition Deluxe comprendra des armures spéciales Destructeur et une coiffure d’inspiration Nergigante pour les joueurs, la tenue du Manteau Kuan pour votre compagnonne Wyverienne Ena, deux nouvelles tenues pour Navirou, et deux sets d’autocollants représentant les différents compagnons que les joueurs rencontreront au cours de leur voyage. Les joueurs précommandant Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin sur l’une ou l’autre des plateformes recevront une tenue de Kamura pour Ena, tandis que les joueurs sur Nintendo Switch pourront débloquer trois ensembles différents d’armures spéciales et des bonus quotidiens en utilisant les nouveaux Amiibo Ena, Ratha Destructeur et Tsukino. Enfin, les joueurs ayant sauvegardé les données de Monster Hunter Rise pourront déverrouiller les armures spéciales de Kamura pour leur personnage. De plus amples informations sur les prix et les précommandes seront communiquées ultérieurement.

