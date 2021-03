Rip Them Off, le puzzle / tower defense au style des années 50, arrive sur Nintendo Switch le 25 mars!

Tower defense + satire du capitalisme + atmosphère années 50 = la combinaison parfaite

Lozange Lab, le duo derrière Swim Out, sort Rip Them Off, un puzzle hybride mêlant micro-gestion, tower defense et optimisation. Découvrez son design stylisé façon années 50, sa bande originale jazzy et sa vision colorée du capitalisme. Le jeu sera disponible le 25 mars sur Xbox et Switch et est dès à présent en précommande!

De la stratégie, du jazz, une bonne dose d’humour et une absence totale de scrupules vous attendent dans Rip them Off. Dans chaque nouvelle ville hyper-stylisée, comblez rues et acheteurs de boutiques irrésistibles pour créer un maillage inextricable et échapper aux foudres du Conseil qui vous soupçonne de jouer le jeu des “Dupes”. Choisissez stratégiquement vos points de vente pour optimiser le trafic, maximiser vos profits et relever des défis de plus en plus difficiles !

Eléments clés:

Un style de jeu inédit : Croisant des mécaniques de puzzle, de tower defense et de gestion avec une prise en main rapide et des sessions de jeu courtes, Rip Them Off offre de tout nouveaux défis.

Un design superbe : Évoquez votre “Mad Man” intérieur avec des graphismes et une bande-son inspirée par les années 50/60.

Un gameplay addictif : Chaque nouvelle ville apporte un challenge plus diablement difficile. Décrocherez-vous une promotion vers les métropoles les plus florissantes ?

Mettez vos amis au défi : Qui d’entre vous aura le moins de scrupules ? Challengez vos amis et/ou affrontez vos ennemis pour décrocher les meilleures places au classement.

La Carte du Moment : Aiguisez votre sens du capitalisme en revisitant momentanément une Carte, cette fois sans limite d’objectif, mais avec de nouvelles interactions et zones d’influence qui vous tiendront en haleine.

Allez à votre propre rythme : Contrôlez le passage du temps pour vous assurer que vos stratégies se déroulent à la perfection.

Rip Them Off est dores et déjà disponible en précommande sur Xbox et Switch, avec 10% de réduction jusqu’à sa sortie les 24 (Xbox) et 25 (Switch) mars.

Rip Them Off est également disponible sur Steam.