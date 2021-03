MathLand (Nintendo Switch) – Le test

Comment faire pour que nos enfants deviennent les prochains lauréats de la médaille Fields (l’équivalent du prix Nobel pour les mathématiques) ? Facile, faisons-les jouer à la Switch. Cette tentative de mettre les enfants face à des contenus éducatifs tout en les divertissant n’est pas neuve et des franchises telle Adibou sont encore dans la mémoire des moins jeunes d’entre nous. Mais à l’époque du tout internet, est-il encore judicieux de sortir un software ludo-éducatif sur une console de jeu ? C’est en tout cas le pari du studio Didactoons Games qui sort MathLand pour permettre à nos chères têtes blondes de relever le niveau des derniers tests PISA.

Math la patte

Pédagogiquement parlant, MathLand ne propose rien de révolutionnaire. Il suffira de compléter l’une des quatre opérations de base, soit en en donnant le résultat, soit en finissant une opération à trou. La pédagogie s’arrête là. Il est donc difficile de parler d’apprentissage des mathématiques. Le titre de Didactoons Games n’est qu’un exerciseur de plus.

Là où il va plus loin que ce que l’on peut trouver sur le ‘ternet avec des sites tel Mathenpoche, c’est qu’il propose une petite histoire qui permettra à nos chers bambins de s’identifier au personnage principal de cette aventure : un gentil pirate combattant un méchant pirate. C’est très basique mais le design général est adapté à la cible visée : les enfants de 6 à 9 ans.

Le déroulement de Mathland se fait en deux parties : dans la première nous récoltons des longues-vues. Pour cela il faudra réussir le plus de calculs dans un temps imparti. En fonction de la difficulté et de l’opération choisit, nous gagnerons plus ou moins de longues-vues. Ces instruments nous permettront de progresser dans la seconde étape du jeu : le mode aventure. En effet, elles permettent de débloquer des îles qu’il nous faudra explorer.

Dans cette phase, notre personnage se contrôle au stick et dispose de deux actions : sauter et taper des caisses. Il devra récolter le plus de pièces possibles tout en évitant les pièges qui se trouveront sur sa route. Le tout est assez équilibré, si les premiers niveaux correspondants à l’addition et à la soustraction sont assez évidents, les suivants demandant de travailler avec la multiplication et la division poseront plus de problèmes avec des sols qui disparaissent et des canons plus nombreux.

L’alternance entre ces deux phases sera le moteur de la progression de l’enfant et de l’aventure. Il faudra récolter les longues-vues et donc faire des calculs pour débloquer la partie jeu du titre. L’enfant devra donc effectuer le nombre de calculs nécessaire et suffisant pour avancer dans le jeu.

La progression est assez linéaire et elle pourra suivre l’enfant jusqu’à ses 9 ans. Passé cette age, le titre est vraiment trop enfantin et les enfants n’accrocheront plus du tout. Il est dommage que les contrôles de notre héros soient relativement imprécis et que des bugs viennent nous bloquer à certains moments.

Concernant les graphismes, c’est bien évidemment adapté au public visé. Les sprites sont mignons tout plein, leur animation est assez simple et la sacro-sainte règle de la non-violence est respectée. Nous ne craignons rien à laisser nos enfants en autonomie sur ce titre. Il est d’ailleurs entièrement jouable en mode tactile, ce qui rend sa navigation plus aisée et plus adaptée à un jeune public, tout comme les musiques, qui semblent sortir directement d’un dessin animé du dimanche matin.