Top des ventes de la semaine au Japon: l’effet Monster Hunter !

Voici le top des ventes de la semaine (15 mars – 21 mars) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Comme attendu, Monster Hunter Rise dévaste tout avec une première semaine à 1,3 millions de jeux vendus. Environ 95 % du stock mis en place a été écoulé, ce qui permet au jeu de faire environ autant que Monster Hunter World (Ps4 et Xbox One), la tout sans en savoir trop sur les ventes démat’. Car qui dit pénurie, dit de fortes ventes sur l’eShop, mais nous n’avons aucune donnée chiffrée pour le moment.

01./00. [NSW] Monster Hunter Rise # <ACT> (Capcom) {2021.03.26} (¥7.990) – 1.302.132 / NEW <94,00%>

02./01. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury <ACT> (Nintendo) {2021.02.12} (¥5.980) – 37.166 / 592.683 (-1%)

03./00. [NSW] The Quintessential Quintuplets Double Integral: Natsu no Omoide mo Gotoubun # <ADV> (Mages.) {2021.03.25} (¥7.800) – 20.374 / NEW

04./03. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 20.179 / 2.072.296 (+0%)

05./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 13.207 / 3.751.594 (+11%)

06./05. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 12.632 / 2.479.573 (-15%)

07./09. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 11.145 / 6.710.861 (+17%)

08./10. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 11.096 / 1.872.739 (+19%)

09./00. [PS4] The Quintessential Quintuplets Double Integral: Natsu no Omoide mo Gotoubun # <ADV> (Mages.) {2021.03.25} (¥7.800) – 10.378 / NEW

10./08. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 10.270 / 4.218.939 (-1%)

La Switch profite de cette semaine folle pour franchir les 19 millions au Japon. D’ici fin avril, dépassera la NES pour devenir la 7e console la plus vendue de tous les temps au Japon.