19 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch (ou datés)

Et on commence par la grosse sortie retro de la semaine, Arcade Archives Haunted Castle sort aujourd’hui pour $7.99 / €6.99 / £6.29.

‘HAUNTED CASTLE’ est un jeu d’action publié par KONAMI en 1988. Le joueur assumera le rôle de Simon qui se rend dans le château démoniaque de Dracula afin de sauver son fiancé qui est enlevé par Dracula. Bien qu’il s’agisse d’une série populaire ayant de multiples œuvres, la version d’arcade est un titre très rare de ces travaux en série. Ce titre inclura à la fois ‘HAUNTED CASTLE’ et la version japonaise ‘Akumajou Dracula’. La série ‘Arcade Archives’ a fidèlement reproduit de nombreux chefs-d’œuvre classiques d’Arcade. Les joueurs peuvent modifier différents paramètres de jeu tels que la difficulté du jeu, et également reproduire l’atmosphère des paramètres d’affichage d’arcade à ce moment-là. Joueurs peuvent également rivaliser les uns avec les autres de partout dans le monde avec leurs scores élevés. Profitez du chef-d’œuvre qui a créé une génération pour les jeux vidéo.

Breathedge est annoncé sur Nintendo Switch et sortira le 13 avril pour 19,99 €.

Breathedge est un jeu d’aventure de survie dans l’espace ironique. Prenez le rôle d’un gars simple qui vient d’apporter les cendres de son grand-père à des funérailles galactiques et se retrouve au milieu d’une conspiration universelle.

– Bienvenue dans l’espace

Un corbillard spatial massif s’écrase dans l’espace profond, laissant la zone remplie de débris, de cercueils, de passagers morts et vous-même.

– Plus d’épaves et de débris !

Il a fallu beaucoup de temps à nos ancêtres pour se développer, parce qu’ils n’avaient pas de ruban isolant. Vous, vous en avez et vous savez comment l’utiliser. Avec cet artefact magique, vous pouvez créer une grande variété d’objets inutiles et les jeter hors du sas ! Il y a aussi beaucoup d’objets utiles à créer, mais attention, car vous risqueriez alors de terminer le jeu.

– Réparer et décorer

Lorsque tous les gens autour de vous se laissent emporter bêtement dans le vide, en se contentant de jouer au mort, divers outils et ustensiles vous aideront à devenir le voisin le plus bruyant de l’histoire. Créez une station spatiale unique, alimentez-la en oxygène et en électricité, installez toutes sortes d’équipements allant de panneaux solaires à une ferme de hamsters, et transformez-la en une véritable garçonnière en y bourrant un savant mélange de meubles et d’ordures en tout genre.

– Tuuut ! Tuuut !

Oui, vous avez bien entendu, c’est votre propre klaxon de voiture ! En plus de cela, vous pouvez assembler une petite fusée, chevaucher les morts ou encore construire une grande navette spatiale. Les moyens de transport vous aideront à vous déplacer plus rapidement, échapper à des obstacles et voir l’écran de mort après une horrible collision frontale.

– Prologue, épilogue et autres balivernes

Survivre dans l’espace est amusant, et survivre avec une histoire est encore plus amusant parce que vous pouvez simplement tout sauter pour frustrer les scénaristes ! Breathedge vous offre une intrigue fascinante avec beaucoup de blagues sombres, des dialogues cyniques, un poulet immortel, un ennemi fou, ainsi que des cutscenes mal animées et toutes les autres caractéristiques distinctives d’un excellent jeu.

The House in Fata Morgana sortira le 9 avril pour 34,99 €.

Un conte à suspense gothique situé dans un manoir maudit. ‘The House in Fata Morgana’ est un roman visuel complet couvrant près d’un millénaire qui traite de la tragédie, de la nature humaine et de la folie.

Cette version comprend trois jeux et plus:

1: La maison à Fata Morgana: le scénario principal.

2: A Requiem for Innocence: un prequel mettant en lumière les origines de la terrible malédiction de Fata Morgana.

3: Réincarnation: une suite mettant en vedette les acteurs centraux réincarnés de nos jours.

4: Autres histoires courtes supplémentaires.

Omno est annoncé pour cet année sur Nintendo Switch.

Partez à la découverte d’un monde ancien et merveilleux. Surmontez les nombreux puzzles, secrets et obstacles d’une civilisation oubliée dans un voyage éblouissant qui vous mènera à travers forêts, déserts et toundras… jusqu’aux nuages!

Turnip Boy Commits Tax Evasion sortira le 22 avril pour $19.99.

Incarnez un adorable navet antisystème ! Incapable de payer votre taxe d’habitation, vous vous retrouvez expulsé de chez vous et devez travailler pour rembourser votre dette auprès du maire Oignon. Équipez-vous d’outils de jardinage pour résoudre des énigmes, rencontrez des fruits et les légumes truculents et affrontez de terribles animaux sauvages. Découvrez quel mal ronge le jardin, mangez cinq fruits et légumes par jour et renversez une administration corrompue !

Potion Party soritra le 8 avril pour 9€99.

Plonge dans le monde ludique de Potion Party, monde dans lequel tu diriges ton propre laboratoire d’alchimiste. Cultive des fruits, transforme-les en potions colorées et accumule de l’or pour activer de nouveaux personnages uniques aux pouvoirs spéciaux. Agrandis ton échoppe et décore-la avec une multitude d’objets. Défends-toi contre les attaques de tes adversaires et des intrus qui veulent y semer la pagaille. Joue avec tes amis ou provoque-les en duel pour savoir qui est le meilleur alchimiste. Es-tu prêt.e pour une partie bouillonnante ?

Demon Turf sortira cette année sur Nintendo Switch.

Nouveau trailer pour COGEN: Sword of Rewind :

Laid-Back Camp – Virtual – Fumoto Campsite sortira la semaine prochaine, le 8 avril.

Évadez-vous au grand air depuis votre canapé avec Laid-Back Camp – Virtual – ! Laid-Back Camp (Au Grand Air) débarque en 3D! Incarne Rin et pars avec Nadeshiko pour une session relaxante au Camping Fumoto. C’est l’occasion de prendre plein de photos et déguster de bons petits plats ! Le contenu du jeu diffère de Laid-Back Camp – Virtual – Lake Motosu

Résumé

Rejoins Nadeshiko, Rin et la bande d’Au Grand Air pour une aventure unique tout en 3D ! Des situations variées et de nombreuses découvertes t’attendent dans ce jeu entièrement doublé. Chaque escapade a la durée d’un épisode d’anime, et procure une immersion totale !

Voix

Nadeshiko Kagamihara (Yumiri Hanamori)

Rin Shima (Nao Toyama)

Chiaki Ogaki (Sayuri Hara)

Aoi Inuyama (Aki Toyosaki)

Ena Saito (Rie Takahashi)

Narration : Akio Otsuka

Delicious! Pretty Girls Mahjong Solitaire sortira aussi le 8 avril, pour 5€99.

Quoi de plus gratifiant dans un jeu de solitaire que de voir de jolies filles s’habiller pour vous à chaque victoire ? Dans cette version mise à jour et un tantinet coquine du jeu de tile-matching classique, vous devez tout faire disparaître du plateau afin de débloquer de nouvelles tenues pour vos amies, et celles-ci sont toutes consultables en mode Dressing. Faites la connaissances de 7 Pretty Girls et de 2 invitées mystères au fil de votre progression ! Delicious! Pretty Girls Mahjong Solitaire est un jeu à la fois simple et exigeant. Formez des paires de tuiles pour les faire disparaître, mais soyez prudent et faites preuve de stratégie pour ne pas vous retrouver dans une impasse ! Les tuiles sont mélangées avant chaque partie. Avec plus de 100 distributions de tuiles et motifs aléatoires, tout est fait pour que vous ayez envie de rejouer et de profiter du fan service !

7 Years From Now sortira le 28 mai sur Nintendo Switch.

Demon Skin est annoncé pour 2020 sur la console hybride de Nintendo via la boutique en ligne.

Demon Skin est un hack’n’slash qui secoue, plongé dans un monde inspiré de la dark fantasy. Il combine des mécaniques de combats uniques, des éléments de combat et de RPG et même de jeu de plate-formes. Grâce au système de combat flexible, chaque joueur peut trouver sa propre tactique en combinant les postures avec diverses armes pour obtenir l’efficacité optimale en combat. L’obscurité s’est logée dans les coins les plus reculés de l’univers et menace le monde. Seul le puissant Ordre des Vagabonds, dont les membres possèdent des pouvoirs surhumains, peut résister à la menace. L’un des Vagabonds assiste à un rituel sinistre destiné à restaurer un ancien artefact puissant. Alors qu’il tente d’interrompre la cérémonie, il reçoit un flux d’énergie tout droit sorti de l’artefact et se change instantanément en démon ! Le Vagabond n’a qu’une idée en tête : retrouver son ancienne apparence, mais pour ce faire il doit trouver l’artefact qui a été volé. Le héros se met en quête de l’objet, en affrontant les hordes de démons qui se mettent sur son chemin.

Annoncé pour le 22 avril au Japon, Touhou Hyouibana: Antinomy of Common Flowers sortira aussi en Europe à la même date pour $34.99 / €29.99.

Arcade Spirits: The New Challengers est annoncé sur Nintendo Switch pour début 2022.

Moon Raider sortira le 23 avril sur l’eShop:

Ambition: A Minuet in Power sortira sur Nintendo Switch.

Good Night, Knight sortira sur Nintendo Switch aujourd’hui pour 11€99.

L’ancien mal a été banni, la princesse sauvée et le chevalier parti en retraite – mais quelque chose ne va pas. Vous vous réveillez alors que vous êtes en train de faire une chute mortelle, probablement du haut de la mystérieuse flèche de l’underworld. Retrouvez vos souvenirs et sauvez le monde – très certainement – à nouveau. Allez Holy Diver, tout repose décidément sur vos épaules. Good Night, Knight est une version humoristique d’histoires que vous connaissez probablement déjà de livres et jeux fantastiques, se déroulant dans un monde médiéval pixelisé. Avec ses chevaliers, créatures et nombreux événements historiques uniques, Good Night, Knight offre une expérience vraiment hors du commun. Cette charmante aventure sneak-and-slash 16 bits est un dungeon crawler aux mécaniques et éléments de gameplay variées et complexes tels que la furtivité, la gestion de l’endurance, un système de champ de vision dynamique, l’utilisation d’objets polyvalents, la gestion de ressources et bien plus encore à découvrir !

– Combat stratégique : dextérité, timing et bon positionnement sont essentiels à votre survie.

– Doublez le plaisir en mode coopératif. Cliquez sur l’orbe dans votre tente et jouez avec un ami !

– Éléments de furtivité : faufilez-vous, surveillez les coins à l’aide du système de champ de vision dynamique et comprenez où les ennemis patrouillent pour les prendre au dépourvu. Ou allez-y en mode hack-and-slash bourrin !

– Donjons générés de manière procédurale : un mélange de zones générées aléatoirement et de scénarios faits main rendent chaque campagne unique et intéressante.

– D’énormes quantités de butin à trouver et à équiper : Mélangez et associez l’équipement, les potions et les malédictions pour trouver votre style de jeu préféré.

– Gestion des risques / récompenses : choisissez entre vous retirer pour vous reposer ou vous aventurer pour des récompenses supplémentaires.

– Des défis supplémentaires : activez de nombreux modificateurs de défis supplémentaires pour encore plus de récompenses, mais ne soyez pas trop gourmand !

– Préparez-vous au combat : la nourriture, les ingrédients et les provisions vous aident à rester en forme pendant les batailles. Rassemblez des ressources pendant le combat et gérez vos dépenses pendant les préparatifs.

– Pas de mort permanente : la progression est enregistrée lors de la progression de la campagne. Et la mort peut coûter très cher.

– Option Mode Ironman : dans ce mode de jeu, si vous mourez, tout est perdu ! Seulement pour les chevaliers les plus audacieux !

Annoncé en septembre 2019, Dragon Audit sortira enfin le 15 avril pour 9,99 €.

Dans un monde regorgeant de magie et de dangers, existe une ville de comptables isolée et abritée derrière de grands murs et des principes de comptabilité pour la plupart répréhensibles. Là-bas, un guerrier comptable, George, se voit attribué la tâche ingrate de quitter la ville sûre pour attaquer un château voisin, terrasser le dragon, sauver la princesse, et (le plus important) sauver les recettes fiscales impayées. Au même moment, Ayraw (le dragon), en a assez des chevaliers venus la tuer et est un peu jalouse que personne ne veuille jamais voler à son secours. Elle échafaude donc un plan pour pousser George à la sauver elle au lieu de la princesse. Des péripéties s’ensuivent alors que les deux font équipe, cette aventure commune rapprochant petit à petit le duo improbable.

Brewmaster sortira en 2022 sur Nintendo Switch.

Brassez votre bière dans une simulation conviviale. Concoctez des IPA houblonnées ou des stouts onctueuses. Personnalisez votre espace de travail, créez des recettes, concevez vos étiquettes, accédez à de nouveaux équipements et participez à des concours. Devenez un maître brasseur digne de ce nom ! Découvrez et apprenez à maîtriser l’art de la fabrication de la bière dans un jeu destiné aux amoureux de la bière artisanale. Qu’il s’agisse de peaufiner un véritable processus chimique de brassage, ou de nommer, de mettre en bouteille et de concevoir vos étiquettes, il vous faudra affûter vos compétences avant de devenir un brasseur accompli dans la toute première simulation réaliste consacrée à la bière. Apprenez les ficelles du métier et servez-vous d’un matériel haut de gamme pour suivre une recette ou brasser une grande variété d’ingrédients authentiques. Participez à plusieurs concours dans une ambiance conviviale, gagnez des médailles de brasseur et améliorez votre matériel pour gravir les échelons.

Essayez le mode narratif « Maître brasseur », ou plongez dans le mode bac à sable « Création », où rien n’est verrouillé.

Installez votre brasserie

Construisez la brasserie idéale pour vous détendre tout en fabriquant une bière au goût inimitable. Déverrouillez le matériel de votre choix et décorez votre espace de travail. Utilisez les médailles de brasseur pour vous procurer un meilleur équipement et mettre sur pied une brasserie qui vous ressemble.

Créez votre recette

Concoctez toutes sortes de bières, notamment des bières à base de blé, des bières blondes, des stouts, des IPA, et bien d’autres encore, pour progresser. Peaufinez vos recettes, améliorez le goût de votre produit, concevez vos propres étiquettes, puis présentez vos bières dans les concours et les brasseries de la région pour vous faire connaître et gagner des médailles de brasseur. Les débutants comme les amateurs de bière y trouveront leur compte. Maîtrisez le b.a.-ba de la fabrication de la bière à l’aide de plusieurs recettes, ou misez sur la créativité en brassant les ingrédients de votre choix.

Brassez la bière de vos rêves

Mélangez le malt, faites bouillir le houblon et ensemencez les levures pour faire démarrer la fermentation. Mettez en place un vaste répertoire technique à l’aide d’une grande variété de compétences de brassage, afin de maîtriser plusieurs types de bières artisanales. Dans cette simulation relaxante et distrayante, vous connaîtrez les joies lentes et gratifiantes de la fabrication de la bière sans vous soucier de l’argent ni de l’espace de travail.

Réaliste et authentique

Brewmaster propose une simulation à la fois détaillée et authentique, axée sur les processus chimiques et de fermentation.

Cela dit, pas la peine d’obtenir un diplôme de chimiste. Les formules compliquées sont gérées en coulisses, ce qui vous permet de vous concentrer sur le côté amusant de la brasserie.

Peaufinez votre art

Après avoir produit la bière idéale, il s’agit de la mettre en valeur avec une étiquette travaillée et un nom accrocheur. Personnalisez votre bière en jouant sur divers paramètres, et améliorez votre image dans les festivals de la bière. Quand vous aurez gagné le respect de vos pairs, présentez votre produit aux brasseries du coin pour lancer une production en série, élargir votre réseau et accéder à de meilleurs postes et à des recettes plus élaborées. Un maître brasseur n’a jamais fini d’apprendre !

Fêtez l’art de la bière artisanale

Même si vous avez accès à une technologie de pointe, la fabrication de la bière est un art séculaire remontant à 10 000 ans avant J.-C. L’homme maîtrisait la fermentation avant même de créer un système d’écriture.

C’est donc l’occasion de rendre hommage à cette tradition millénaire, de progresser et de tirer parti de votre créativité en sondant les mystères de la bière artisanale au XXIe siècle pour ajouter un chapitre à son histoire sans cesse renouvelée !

On terminera aujourd’hui avec le top des ventes de la semaine sur l’eShop 3DS aux USA:

Software

1. Pokemon Crystal

2. Pokemon Yellow

3. Pokemon Red

4. Pokemon Omega Ruby

5. Tomodachi Life

6. Zelda: Ocarina of Time 3D

7. Pokemon Gold

8. Pokemon Silver

9. Pokemon Alpha Sapphire

10. Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo

11. Super Street Fighter IV 3D Edition

12. Monster Hunter 4 Ultimate

13. Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies

14. Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice

15. Pokemon X

16. Zelda: Majora’s Mask 3D

17. Pokemon Blue

18. Super Mario Bros. 3

19. Apollo Justice: Ace Attorney

20. Pokemon Y

Videos

