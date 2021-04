Cosmonauta (Nintendo Switch) – Mini test

Cosmonauta créé par Game Nacional, un groupe de développeurs brésiliens, est un petit jeu de plates-formes die and retry avec des graphismes rétrospectifs.

Le menu propose seulement la sélection des niveaux et les options, on pourra sélectionner jusqu’à 65 niveaux dont chacun se débloque avec un niveau réussi. Les options permettront seulement de régler le volume de la musique et les bruits des menus.

Jouabilité

Vous pourrez seulement sauter. Vous pourrez contrôler la hauteur du saut et si vous tombez d’une plate-forme sans bondir avant, vous pourrez sauter grâce au vide. Dans plusieurs niveaux, vous pourrez trouver un réacteur dorsal qui est difficile à contrôler et rend le niveau plus difficile qu’il n’y paraît. Cela devrait diversifier le jeu mais nous nous frustrons très vite d’avoir des phases où il faudra se montrer précis avec le réacteur dorsal qui ne répond pas à nos attentes.

Conception de niveaux

C’est ici que le jeu brillera telle une étoile filante qui s’écrase, vous vous trouverez en face de gaz toxique, de patates laser, de pics, de lance-bille et bien d’autres. Pourtant, aucun de ces pièges rendra la conception de niveaux intéressante ou amusante. Nous passerons des niveaux faciles à des niveaux injustes vu que le fonctionnement de certains pièges changera une fois sur deux lors d’une nouvelle vie tel que le lance-bille qui pourra littéralement faire un verrouillage logiciel dans certains niveaux. Dès lors, il suffira de mourir et espérer que le fonctionnement change. Le jeu demandera à plusieurs moments des mouvements précis. Malheureusement, l’erreur est tellement facile que vous recommencerez de nombreuses fois la même action en vous sentant dépossédé de vos mouvements. Heureusement, vous aurez de nombreux points de contrôle qui seront souvent mis juste après une phase compliquée du niveau, donnant un moment de répit, sauf dans quelques niveaux où vous n’aurez qu’un essai et l’amusement ne sera pas présent.

Durée de vie

Il n’y aura que 65 niveaux très courts mais assez difficiles pour la plupart, vu que nous avons beaucoup de mal à maîtriser les sauts de notre personnage et que la conception de niveaux est assez injuste, ce qui rendra le jeu plus long au dépit de votre enthousiasme.

Musique et graphisme

La musique est bien mais rien de très notable, au moins elle égaye le jeu. Les graphismes ne sont pas laids, en revanche, le jeu n’aura pas d’atmosphère au vu des graphismes plats à part pour le fond où l’espace est visible et qui est plutôt sympathique.