Top des ventes de la semaine au Japon: l’effet Monster Hunter !

Voici le top des ventes de la semaine (du 29 mars au 4 avril 2021) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement). La semaine 14 a été un peu plus calme pour le marché des jeux vidéo au Japon, mais les ventes restent assez fortes dans l’ensemble.

Monster Hunter Rise a connu une bonne deuxième semaine avec 277 604 exemplaires vendues. Cela représente une baisse de 79 % par rapport à la semaine de lancement, ce qui est assez classique pour la série. Cela porte les ventes totales au détail à 1 579 736 exemplaires. Comme le Japon représente plus de 50 % des ventes mondiales, cela signifie que le jeu s’est vendu à environ 2,5 millions d’exemplaires, y compris en version numérique. Les ventes numériques s’élèvent donc à près d’un million d’exemplaires. Pour l’instant, le jeu est toujours difficile à trouver en magasin, bien que les nouvelles livraisons soient assez importantes. En raison de la force des ventes numériques, il est peu probable que Monster Hunter Rise dépasse les jeux vendus principalement en physique (même si les ventes numériques de Monster Hunter 4 ont été assez importantes, en raison, une fois de plus, des pénuries).

01./01. [NSW] Monster Hunter Rise # <ACT> (Capcom) {2021.03.26} (¥7.990) – 277.604 / 1.579.736 (-79%)

02./02. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury <ACT> (Nintendo) {2021.02.12} (¥5.980) – 27.833 / 620.516 (-25%)

03./04. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 16.289 / 2.088.585 (-19%)

04./05. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 12.079 / 3.763.673 (-9%)

05./06. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 11.722 / 2.491.295 (-7%)

06./08. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 10.253 / 1.882.992 (-8%)

07./07. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 9.653 / 6.720.514 (-13%)

08./10. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 9.270 / 4.228.209 (-10%)

09./00. [PS4] Outriders <ACT> (Square Enix) {2021.04.01} (¥7.980) – 6.596 / NEW

10./12. [NSW] Splatoon 2 # <ACT> (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 6.027 / 3.831.996 (-13%)

Belle semaine encore pour la Nintendo Switch, et la Ps5 elle prend une petit claque de ventes, cette semaine encore.