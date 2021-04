Subnautica : Nouvelle bande annonce pour Subnautica: Below Zero

Subnautica: Below Zero

Plongez dans le monde de la Planète 4546B grâce à cette nouvelle bande-annonce pour Subnautica: Below Zero. Maintenant disponible à la précommande sur PlayStation, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, et Nintendo Switch. Le premier Subnautica arrive aussi sur Switch pour la première fois.

La dernière bande-annonce aux allures cinématographiques de Subnautica : Below Zero invite à faire face aux climats les plus rudes et aux créatures les plus terrifiantes que les joueurs rencontreront dans ce monde extraterrestre. Des agaçants Sea Monkeys aux Snow Stalkers n’attendant que de charger, la nouvelle bande-annonce offre un aperçu de ce à quoi ressemble la vie d’un pilote de Seatruck :

Les joueurs pourront faire face au climat polaire de la Planète 4546B dès le 14 mai 2021, alors que Subnautica: Below Zero sera disponible sur PC et Mac via STEAM? et Epic Games Store mais aussi sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch à la fois en version physique et dématérialisée.

Pour la première fois, les explorateurs en herbe pourront arpenter les biomes extraterrestres de Subnautica sur Nintendo Switch alors que le premier jeu sortira en même temps que sa suite, Subnautica: Below Zero, le 14 mai 2021.

Unknown Worlds Entertainment a également conclu un partenariat avec BANDAI NAMCO Entertainment Inc. afin de distribuer une version physique sur Nintendo Switch aux Amériques, en EMEA, et au Japon dans un bundle comprenant les deux jeux.

La licence Subnautica a su captiver à la fois la presse et le public grâce à son immense monde ouvert et son gameplay des plus immersifs, poussant les joueurs à se demander jusqu’où ils sont capables d’aller pour découvrir les richesses de ces eaux. Subnautica: Below Zero offre une toute nouvelle histoire, de nouveaux environnements à explorer, ainsi que de nouvelles technologies à confectionner et de nouveaux dangereux mystères à découvrir.