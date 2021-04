Les premières images du prochain jeu Yu-Gi-Oh! sur Nintendo Switch

Konami a récemment annoncé que le jeu de cartes Yu-Gi-Oh ! Rush Duel : Saikyou Battle Royale !! arrive sur Nintendo Switch le 12 août 2021 au Japon.

Un site officiel a été ouvert pour le jeu et des tonnes de nouveaux détails ont été révélés. Ces informations sont également accompagnées de nouvelles captures d’écran qui mettent en valeur le gameplay. Rappel: toujours aucune information pour une sortie chez nous.

■ A propos de

Yu-Gi-Oh ! Rush Duel : Saikyou Battle Royale ! !! est un jeu de bataille de cartes basé sur l’anime télévisé Yu-Gi-Oh ! Sevens. Il se joue en utilisant ” Rush Duel “, la règle du jeu inventée par le protagoniste de l’anime Yuga Ohdo, permettant aux joueurs de vivre des duels comme dans l’anime sur Switch.

Des batailles de cartes passionnantes dans le monde de Yu-Gi-Oh ! Sevens

Yu-Gi-Oh ! Rush Duel : Saikyou Battle Royale !! comporte des voix off nouvellement enregistrées par le casting de l’anime. Parcourez le monde de Yu-Gi-Oh ! Sevens et affrontez en duel les personnages qui apparaissent dans l’anime. Gagnez des duels, collectez des cartes et devenez le plus fort des duellistes ! Il y a aussi un tutoriel qui vous apprend les règles au fur et à mesure que vous progressez dans l’histoire.

Des films d’invocation de monstres puissants

Des monstres puissants se déchaînent sur l’écran !

Grande sélection de cartes + plus à venir dans les futures mises à jour

Un total de 350 cartes est inclus. De nouvelles cartes seront ajoutées par le biais de mises à jour séquentielles après la sortie du jeu. (Comprend les cartes jusqu’au “Deck Modification Pack : Destined Power Destruction !” Certaines cartes spéciales peuvent ne pas être incluses).

Multijoueur local et en ligne

Affrontez vos amis localement dans des “batailles locales” ou affrontez vos rivaux dans tout le pays dans des “batailles sur Internet”. Affrontez n’importe qui, n’importe quand et n’importe où.

■ Bonus de pré-commande anticipée : cartes amiibo

Les utilisateurs qui précommandent Yu-Gi-Oh ! Rush Duel : Saikyou Battle Royale ! !! en avance recevront une carte amiibo choisie au hasard et représentant l’un des sept personnages suivants : Yuga, Luke, Gakuto, Romin, Roa, Nail et un personnage secret.

En scannant la carte amiibo, vous recevrez un avatar de duelliste et trois pièces personnalisées (protecteur, étui de jeu et champ de duel) correspondant à ce personnage. De plus, en vous battant en duel avec l’avatar et les trois pièces personnalisées, vous pourrez entendre des répliques exclusives du personnage figurant sur la carte.

■ Bonus de précommande : cartes promotionnelles exclusives de Yu-Gi-Oh ! Rush Duel

Les premiers exemplaires de Yu-Gi-Oh ! Rush Duel : Saikyou Battle Royale ! !! comprendront les trois cartes promotionnelles Secret Rare suivantes : “Saikyo Battle Flag Ace Breaker”, “Dark Magician Girl” et “Pot of Greed”.