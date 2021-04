The Great Ace Attorney Chronicles arrive en occident le 27 juillet prochain, mais en anglais…

Préparez-vous à des contre-interrogatoires musclés et à faire fonctionner vos petites cellules grises à plein régime pour obtenir justice dans The Great Ace Attorney Chronicles, qui sortira pour la première fois en Amérique du Nord et en Europe le 27 juillet 2021.

Annoncé aujourd’hui dans un message vidéo de Shu Takumi, directeur de la série Ace Attorney, The Great Ace Attorney Chronicles est une collection de jeux vidéo qui relate l’histoire d’un ancêtre de Phoenix Wright, le protagoniste de la série emblématique d’aventures judiciaires Ace Attorney.

Dans The Great Ace Attorney Chronicles, les joueurs endossent le rôle d’un avocat de la défense pour rechercher des preuves, plaider au tribunal et s’assurer d’un jugement impartial. Bénéficiant de voix anglaises enregistrées récemment, The Great Ace Attorney Chronicles comprend The Great Ace Attorney : Adventures et The Great Ace Attorney 2 : Resolve, tous deux disponibles uniquement au Japon jusqu’à maintenant. La collection sera disponible sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 et PC (Steam). Un bundle digital comprenant à la fois The Great Ace Attorney Chronicles et Phoenix Wright : Ace Attorney Trilogy sera aussi disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC (Steam).

Se déroulant à la fin du 19e siècle, pendant la période Meiji au Japon et l’ère victorienne en Angleterre, The Great Ace Attorney Chronicles suit Ryunosuke Naruhodo, qui s’efforce de démêler le vrai du faux et de faire acquitter ses clients au tribunal. Les joueurs découvriront les mystères qui se cachent derrière 10 affaires passionnantes aux côtés de personnages excentriques, dont le détective local Herlock Sholmes.

Dans la plus pure tradition d’Ace Attorney, les joueurs mettront leurs compétences à l’épreuve pour rassembler des preuves, interroger des témoins clés et défendre leurs clients dans la salle d’audience. Pour la première fois dans la série, The Great Ace Attorney Chronicles propose deux mécaniques de jeu inédites qui ne manqueront pas de faire grimper les enjeux. Pendant les enquêtes, les joueurs feront équipe avec Sholmes pour se livrer à une “Danse de la Déduction” afin d’identifier les erreurs dans la logique excessive du détective et de découvrir de nouveaux faits. Dans la salle d’audience, les joueurs prendront part à des “Examens de synthèse” où ils devront mettre en évidence les divergences entre les jurés dans l’espoir d’obtenir le verdict “Non coupable” tant convoité. Grâce à ces nouveaux gameplays, les avocats en herbe devraient se préparer à des enquêtes et des joutes judiciaires particulièrement intenses.

The Great Ace Attorney Chronicles propose un contenu bonus passionnant, notamment huit mini-épisodes supplémentaires et trois costumes alternatifs qui étaient auparavant disponibles sous forme de contenus additionnels au Japon. La collection offre également un aperçu des illustrations, de la musique et des enregistrements vocaux des jeux grâce à la nouvelle Galerie d’Art et à l’Auditorium.

The Great Ace Attorney Chronicles est une collection de deux jeux de la saga Ace Attorney prévue le 27 juillet en versions dématérialisées, en japonais et en anglais, sur PS4, Nintendo Switch et PC (Steam).