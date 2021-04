Quantic Dream pourrait développer un jeu sur Nintendo Switch

On connait tous le studio Quantic Dream, qui a développé des excellents titres en exclusivité sur PlayStation (portés ensuite sur PC). On pense notamment à Detroit : Become Human, Beyond : Two Souls ou encore Heavy Rain.

Mais après plus de 20 ans de partenariat, le studio a choisi e s’émanciper pour développer des jeux de manière indépendante et même de travailler avec d’autres développeurs (d’ailleurs récemment, pour le portage sur Nintendo Switch de Sea of Solitude : The Director’s Cut)

Guillaume de Fondaumière, l’un des responsables du studio a répondu aux questions de Nintendo Everything et nous vous proposons ici une traduction de ses réponses.

« nous avons adoré notre partenariat avec Sony entre 2008 et 2018. Développé pour une seule plateforme nous a permis de nous concentrer sur la façon de proposer une histoire interactive mais aussi sur tous les outils, les techniques nécessaires pour que narration, gameplay et dimension cinématographique se mélange parfaitement. C’est durant le développement de Detroit : Become Human que nous avons senti qu’il était temps pour le studio d’explorer de nouveaux horizons, de toucher plus de personnes. Après deux décennies à travailler avec des éditeurs partenaires, nous avons aussi ressenti le besoin de créer notre propre structure pour financer et commercialiser nos titres de manière indépendante. De plus nous avons récemment ouvert notre capital à nos employés, qui possèdent désormais 10% de Quantic Dream. Tout ça nous a réellement boosté. Nous sommes prêt à affronter les challenges qui nous attendent ensemble, avec de l’énergie et de l’enthousiasme. »

Comme on le disait en introduction, Quantic Dream a bossé sur le portage de Sea of Solitude : The Director’s Cut, mais réaliser un jeu pour la Nintendo Switch n’est pas à exclure. Il est donc revenu sur le travail fait sur ce portage.

« Nous sommes ravi de notre premier jeu sur une console Nintendo ! En tant que joueurs, beaucoup d’entre nous possède ou ont possédé des consoles Nintendo. Quand nous avons eu l’opportunité de bosser sur Nintendo Switch, nous l’avons saisi immédiatement. Nintendo et Quantic Dream ont déjà été en discussions par le passé. C’est grâce à cela que nous avons pu commencer à travailler rapidement sur ce projet (Sea of Solitude : The Director’s Cut). Tout est allé très vite et dans d’excellentes conditions, nous avons reçu des kits de développement et surtout, Quantic Dream est devenu un éditeur certifié par Nintendo. »

L’interview se conclut sur le fait qu’il ne faut pas pour autant s’attendre à un potage des précédents titres de Quantic Dream sur Nintendo Switch, par contre il n’est pas à exclure que la société propose un titre sur la console de Nintendo et pourquoi pas… un titre exclusif ?

