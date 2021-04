Monolith Soft recrute en masse alors que le travail sur Zelda : Breath Of The Wild 2 se poursuit

The Legend of Zelda : Breath of the Wild “2”

Monolith Soft a été très occupé ces dernières années, non seulement sur ses développements internes comme les derniers titres Xenoblade, mais aussi en offrant un soutien au co-développement sur des titres comme Animal Crossing : New Horizons, Splatoon 2 et la prochaine suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild.

Nous n’avons pas encore de date de sortie pour Breath of the Wild 2, mais Monolith n’hésite pas à renforcer ses effectifs. Comme le rapporte VGC, la société a annoncé une “grande expansion” du personnel de son studio de Kyoto, avec près de 40 offres d’emploi actuellement ouvertes sur son site Web. Six d’entre elles sont de nouveaux rôles, et si la majorité des annonces ne précisent pas de jeux ou de projets particuliers, plusieurs font référence à “la série Legend of Zelda”. Il faut imaginer que cela signifie que plus de personnel saute à bord pour travailler sur la prochaine suite de Breath of the Wild – un projet sans aucun doute de grande envergure. Initialement annoncée lors de l’E3 2019, la suite est en préparation depuis la phase de développement du DLC du jeu original.