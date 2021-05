Deleveled (Nintendo Switch) – Le test

Deleveled est un jeu de casse-tête mêlant plateforme et stratégie aux graphismes minimalistes qui propose aux joueurs cent vingt niveaux au cours desquels leurs nerfs seront mis à rude épreuve.

Un résumé très explicite

Nous avons trouvé que le résumé proposé sur le site officiel de Nintendo décrit parfaitement le jeu et son système de gameplay. Nous vous laissons donc le découvrir :

« Tout ce qui monte doit redescendre… et ce qui redescend doit rebondir ! Transférez le moment cinétique d’un bloc à un autre pour les faire sauter sur et sous les niveaux. Faites preuve d’astuce pour conserver le moment cinétique afin de naviguer d’un point à un autre de la carte, et actionnez les commutateurs. Mais faites attention : une fois que vous êtes en bas, impossible de remonter, car ce jeu de plateformes n’a pas de bouton de saut.

Chacun des cent vingt niveaux comprend quatre paires de commutateurs, mais lequel va avec lequel ? Découvrez quelles paires doivent être actionnées, et comment les atteindre pour résoudre chaque casse-tête unique.

Repoussez les limites de la gravité tandis que vous explorez 10 mondes, chacun offrant ses propres mécaniques uniques, des niveaux bonus, des défis et des secrets ! »

Concrètement ça donne quoi ?

Le joueur pilote deux petits carrés en même temps de manière symétrique par rapport à une ligne horizontale. Les seuls mouvements possibles sont d’aller à droite ou à gauche, le but étant d’activer une série d’interrupteurs deux par deux en positionnant les deux carrés dessus. Jusque là rien de bien compliqué !

La complexité de ce jeu, celle qui va vous faire travailler les méninges, vient du level design. En effet, bien que les déplacements vers la droite ou la gauche de vos carrés soient similaires, le level design n’est pas identique d’un côté à l’autre de la ligne horizontale qui les sépare : vous aurez une plateforme en haut, mais pas en bas et inversement.

Mais comment avancer dans ces cas-là ? C’est très simple, la ligne horizontale principale est en fait une sorte d’élastique : si vos cubes tombent en même temps sur celle-ci ils rebondiront en même temps, s’ils tombent l’un après l’autre l’un sautera pendant que l’autre restera sur la ligne transmettant les mouvements de l’un à l’autre et donc lui permettant de franchir des plateformes. C’est pour cela que le résumé officiel parle de cinétique, les carrés se transmettent l’énergie de l’un à l’autre.

Un concept sympa, mais qui reste sûrement trop simple pour en faire un bon jeu… Qu’à cela ne tienne, les développeurs nous offrent un peu plus de complexité avec les fameux interrupteurs à actionner. En effet, ils fonctionnent toujours par paire et son disposés de part et d’autre de la ligne centrale horizontale, mais ils ne sont pas forcément alignés verticalement l’un en face de l’autre. Vous devrez donc choisir vous-même les couples d’interrupteurs à actionner en même temps pour résoudre chaque niveau.

En gros, le jeu se base sur trois concepts très simples qui, une fois mis ensemble forme un petit jeu de casse-tête très intéressant et sympa.

Cent vingt niveaux c’est pas mal

En effet, le jeu propose cent vingt niveaux répartis en douze packs. Chaque pack propose dix niveaux standards et un niveau bonus si vous arrivez à finir chacun des dix niveaux standards. Si vous arrivez à décrocher l’étoile de chaque niveau, c’est-à-dire à faire le niveau sans demander de reset de position vous pourrez accéder au dernier niveau du pack.

Ce système introduit un petit défi supplémentaire qui viendra pimenter vos parties. En effet, faire tous les niveaux d’une traite risque de vous faire fondre quelques neurones. Cependant, le jeu est addictif et on y revient avec plaisir pour relever à nouveau le défi qui nous aura donné du fil à retordre précédemment.

Le gameplay est assez simple vu que vous n’aurez le choix que d’aller à droite ou à gauche, mais vous devrez cependant faire preuve de dextérité pour faire rebondir ou grimper vos carrés là où vous les souhaitez. De même pour les désynchroniser en utilisant des éléments de décors pour en bloquer un des deux.

Encore une fois, le gameplay est bien pensé comme l’ensemble du jeu proposant un ensemble fluide et intuitif pour laisser pleinement place à la réflexion pour la résolution des casse-têtes.

Graphiquement minimaliste… et musicalement ?

Concernant les graphismes, ils sont minimalistes et c’est voulu. De toute façon, vous serez tellement concentrés sur la résolution de votre puzzle que vous n’y ferez pas forcément attention. Pour vous les décrire, il s’agit d’un fond uni qui va se diviser en formes géométriques lorsque vous activerez un interrupteur de sorte qu’à la fin du niveau vous aurez une sorte de mosaïque discrète qui se sera formée en arrière-plan. Cette mosaïque conserve la couleur principale de départ proposant à chaque division, une couleur légèrement plus claire ou plus sombre pour en faire apparaître les formes géométriques. C’est très léger, mais aussi très agréable.

Concernant la musique, là encore, pas de surprise nous sommes sur un jeu d’énigmes/casse-tête qui nous propose un style musical dédié à la concentration, mais qui est également encourageant. Plus vous avancez dans l’activation d’interrupteurs plus elle devient présente vous invitant à continuer.

Un combo graphisme/musique qui fonctionne toujours aussi bien pour ce type de jeu.