Two Parsecs From Earth (Nintendo Switch) – Le test

Two Parsecs From Earth

Two Parsecs From Earth vous propose de vous évader pour quelques heures dans un monde fictif en compagnie du robot Z3-L1. Alors qu’il était en chemin pour la planète Terre, son vaisseau a littéralement explosé. Z3-L1 se retrouve alors projeté sur une planète inconnue du nom de Diridium. Cette planète sans vie humaine regorge de petits insectes volants, de petits « monstres » se déplaçant sur le sol dans un décor assez sauvage.

Two Parsecs From Earth est un metroïdvania en 2D dans lequel vous prenez le contrôle du robot Z3-L1 qui va devoir parcourir Diridium à la recherche d’éléments de réparation pour son vaisseau. Le voyage ne sera pas de tout repos puisque cette planète est peuplée de créatures hostiles et regorge de pièges.

Vous devez récupérer 3 batteries et également 30 pièces de sa cargaison. Cependant, méfiez-vous des monstres et autres insectes vivant sur cette planète, ils vont se faire un plaisir de vous rendre l’aventure plus difficile. Alors, faites attention !

Two Parsecs From Earth : entre interaction et immersion

Dans le jeu, vous prenez donc le contrôle de Z3-L1, mais sans pour autant incarner le personnage. En effet, vous en prenez juste le contrôle physique, car Z3-L1 va vous donner des indications dans le jeu, soit vous faire des petites blagues ou même vous lancer des petits piques : « À peine la première compétence et tu es déjà mort plusieurs fois ! ».

Le fait de prendre uniquement le contrôle physique du robot tout en écoutant ses instructions impliquera pleinement le joueur dans ce nouveau rôle.

Rajoutez à tout ça la musique qui accompagne chaque niveau et vous vivrez une immersion totale : comme si vous étiez projeté dans le jeu ! Il faut noter que la musique s’adapte au choix des capacités que vous aurez fait afin d’améliorer votre expérience de jeu.

Diridium, la planète où tout est possible !

Votre aventure sur Diridium est une question de choix, car les décisions que vous allez prendre vont impacter la suite des évènements.

Pour pouvoir accéder aux différentes zones du jeu, vous allez croiser des ordinateurs qui sont assez imposants par rapport à l’environnement général. Ils vont vous permettre de choisir parmi deux compétences : le double saut ou le dash par exemple. En fonction de la compétence choisie, le chemin que vous allez parcourir ne sera pas le même et la nouvelle zone sera également différente.

Vous rencontrerez ces gros ordinateurs à trois reprises pendant votre aventure, soit une fois par niveau. Ce qui vous donnera un total de trois compétences que vous aurez choisi parmi une liste de six compétences proposées. Chaque choix influencera donc votre aventure.

Attention à vos choix : certains vous amèneront dans une impasse… Mais une fois votre première aventure terminée, vous aurez la possibilité de découvrir les derniers recoins de la planète dans un New Game + vous offrant les derniers pouvoirs non récupérés.

Two Parsecs From Earth : est-il vraiment réaliste ?

Lorsque Z3-L1 atterrit sur Diridium, il est endommagé : il a la jambe cassée. En prenant le contrôle du robot, vous ne pouvez pas sauter et de ce fait, un seul chemin sera accessible.

La première fois, le robot va se réparer automatiquement lorsque vous allez croiser la carcasse d’un autre robot dans un mauvais état. Vous voilà prêt à partir à l’aventure !

C’est à partir de ce moment-là que le jeu va réellement démarrer et que vous allez pouvoir parcourir les zones de la carte. Plus vous allez récolter les éléments nécessaires, plus le jeu va vous offrir de nouvelles routes à explorer, mais aussi de nouvelles mécaniques. Celles-ci vous apporteront aussi leur lot de nouveaux pièges. Mais ne vous inquiétez pas, votre robot est immortel : pas de jauge de vie, de cœurs ou autre… vous pouvez mourir en illimité : nous avons testé pour vous, à notre compteur au moins 43 morts.