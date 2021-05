Listing des projets participatifs kickstarter en cours sur Nintendo Switch S21E03

Bienvenue pour notre troisième épisode « Financement participatif ». Après une actu avec peu de nouveautés (concernant des projets sur Nintendo Switch). Cette dernière semaine a ramené quelques petits projets à suivre… Je vous propose de découvrir tout de suite ceux qui ont sût attirer notre attention !

On commence avec Vivid Spirit :

Présenté comme un Kirbyvania avec une touche de Paper Mario. Le jeu vous propose d’incarner Vivid dans un monde ou phases de plateforme et combats sont rythmés par les couleurs ! Au fil des niveaux, il faudra jouer des couleurs pour progresser dans les différents tableaux, ou vaincre les ennemis… Le tout est graphiquement plutôt joli, donnant l’impression de voir des dessins s’animer sous nos yeux. L’ensemble est plutôt original visuellement, le côté réflexion pour progresser en utilisant les bonnes combinaisons de couleurs s’avère intéressant !

Le jeu est déjà financé, 5303€ sur les 4964 demandé, néanmoins il faudra qu’il atteigne les 8500€ pour espérer avoir une version Nintendo Switch ! Il reste encore 12 jours de financement, ce n’est donc pas impossible, ils vous en coutera environ 22€ pour la version numérique sur Nintendo Switch.

On continue ensuite avec, Elementallis !

Autant le dire de suite, le jeu est un « Zelda-like » et il ne s’en cache pas. Proposant une vue de dessus en 2D comme les premiers Zelda. Le jeu vous place dans la peau d’un fils des elementalistes, il vous faudra retrouver les 8 éléments pour sauver le royaume d’Elregir.

On nous promet 8 donjons, un monde ouvert des combats en temps réel et la possibilité de combiner les pouvoir des éléments pour en améliorer les effets. Visuellement le tout est en pixel-art (façon Zelda originaux) et franchement c’est vraiment joli avec des beaux effets de lumière… On est visiblement en terrain connu, mais le fait de pouvoir jouer sur les éléments et combiner leurs effets pour progresser est un petit plus non négligeable…

Sachez que le jeu est d’ores et déjà financé, 55 617€ sur les 18 000 demandés ! et qu’il reste encore 20 jours de campagne… espérons que l’un des prochains stretch goal soit une traduction en VF ! Le jeu en version numérique est proposé à 15€ et il est même possible d’obtenir une version physique (en boite) pour 55€ ! La sortie est prévue pour Juin 2022 !

Et on finit cette petite sélection avec Oddventure… !

On avait déjà évoqué ce titre dans une news, le financement participatif est désormais lancé !

Oddventure se présente comme un RPG en tour par tour se déroulant dans le monde enchanté de Luxia. Inspiré par l’imaginaire des Frères Grimm avec un soupçon d’obscurité… Vous serez amenés à incarner Charlie, une jeune fille rebelle qui a parfois du mal à contenir sa colère alors qu’elle part à la recherche de son frère…

Le jeu promet :

Des choix importants ayant un impact (parfois imprévisible) sur le déroulement du jeu.

Des combats à mort… ou pas ? vous pouvez choisir d’achever ou non vos adversaires ! Chaque combat peut alors finir différemment, mais visiblement il y aura des conséquences.

Une foultitude de références cachées à la pop culture et aux contes de fées.

Un mélange d’humour noir et de comédie douce-amère.

Des énigmes à résoudre pour progresser

On est plutôt séduit par l’ambiance qui se dégage du titre et les possibilités promises quand aux conséquences de nos actions… Visuellement le titre est en plus assez joli, alors on se dit que ça ne s’annonce pas trop mal ! Qui plus est, le titre est d’ores et déjà financé, 25 931€ sur les 20 000€ demandés et il reste encore 21 jours. Des nouveaux paliers ont été dévoilés le prochain permettant d’ajouter de nouveaux types d’adversaires. Si le cœur vous en dit, vous pourrez obtenir le jeu en version numérique à partir de 15€, pour une sortie prévue en Septembre 2022 !

Et c’est terminé pour notre petite sélection de la semaine, si vous avez vu passer un titre qui ne figure pas dans la liste, mais qui trouve grâce à vos yeux, n’hésitez pas à le partager avec nous dans les commentaires !