La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Great Ace Attorney, Layers of Fear 2, Warhammer, etc.)

Les eShop Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Layers of Fear 2 – 5.6GB

Alchemist Adventure – 4.3GB

The Great Ace Attorney Chronicles – 3.5GB

Pathway – 2.8GB

Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground – 2.7GB

RoboPhobik – 2.4GB

Dariusburst: Another Chronicle EX+ – 2.2GB

Sunless Skies: Sovereign Edition – 2.1GB

Fishing Fighters – 1.2GB

Cosmic Top Secret – 1.1GB

Route Me Mail and Delivery Co – 1.0GB

Driving World: Aspen – 778MB

Green Phoenix – 606MB

Rising Hell – 577MB

Off And On Again – 375MB

Tiger Trio’s Tasty Travels – 255MB

Backworlds – 254MB

Zombies Ate My Neighbors and Ghoul Patrol – 252MB

Sunblaze – 220MB

Trenga Unlimited – 220MB

O—O – 218MB

Sakura Succubus 2 – 203MB

Dungeon Escape – 170MB

Pyre on Fire: Ten Pages – 110MB

0 Degrees – 84MB

Wood Block Escape Puzzles – 61MB

Let it roll slide puzzle – 54MB

Gutwhale – 33MB