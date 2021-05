Récapitulatif du Digital Event Monster Hunter de mai

Lors du Digital Event Monster Hunter streamé aujourd’hui, le producteur de la saga, Ryozo Tsujimoto et le directeur de Monster Hunter Rise, Yasunori Ichinose, ont partagé de nouveaux détails sur Monster Hunter Rise et Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin.

La nouvelle bande-annonce de Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin a permis d’introduire dans l’histoire une mystérieuse lumière rouge plongeant les monstres dans un état de frénésie extrême. Les fans ont également pu découvrir un exemple détaillé d’exploration dans un des repaires de Monstres où ils s’enfonceront pour dénicher de nouveaux œufs. Ce trailer a été aussi l’occasion de découvrir la fonction Rite de transmission, qui permettra aux joueurs de constituer des collections uniques de Monsties lorsque le jeu sera lancé sur Nintendo Switch™ le 9 juillet 2021.

Du côté de Monster Hunter Rise, l’événement digital a été l’occasion de détailler la deuxième mise à jour gratuite du titre, qui sera disponible à partir de cette nuit. Cette mise à jour Ver. 3.0 introduira deux monstres supplémentaires et comprendra une nouvelle fin au scénario, de nouvelles quêtes, de nouvelles options d’armes et d’armures, de nouvelles compétences, et plus encore.

La nouvelle bande-annonce de Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin a livré un premier aperçu de la lumière rouge qui provoque la rage des monstres exposés et qui a commencé à se répandre sur toute la planète. Ce trailer a également dévoilé de nouveaux détails sur le lien entre le héros du jeu et le Ratha Destructeur, l’endroit où se trouve son grand-père, légendaire Rider de Monstre appelé Red et certains personnages de Monster Hunter Stories qui font leur grand retour. Bien que les relations entre les enragés, la disparition des Rathalos à l’échelle planétaire et la naissance du Ratha destructeur ne soit pas claires, les joueurs pourront compter sur l’aide de leur compagnonne de combat Avinia et de son Monstie Frostfang, pour les aider à percer ce mystère.

En plus de fournir des détails sur l’histoire, le Digital Event de mai a également livré un premier aperçu sur la manière dont les Riders vont pouvoir collecter et améliorer leurs compagnons Monsties. Afin de collecter de nouveaux œufs de Monsties, les joueurs devront sonder les profondeurs de toutes les tanières de Monstres qu’ils trouveront lors de leur périple. Ces antres sont de toutes formes et de toutes tailles. Les plus prisées contiennent des œufs de Monstres rares possédant potentiellement des gènes plus précieux. Après être retournés aux écuries avec de nouveaux œufs, les joueurs pourront les faire éclore pour découvrir les nouveaux Monsties qu’ils auront acquis, et utiliser la fonction Rite de transmission pour transférer des gènes uniques d’un Monstie à un autre. En combinant des gènes du même élément ou du même type d’attaque, les joueurs pourront créer une équipe de Monsties particulièrement spécialisés dans un domaine, ou mélanger des gènes de différents Monsties pour créer des Monsties plus polyvalents, capables d’utiliser des compétences de chaque type d’attaque et d’élément.

Les joueurs de Monster Hunter Rise ont pu découvrir le détail des contenus additionnels inclus dans la version 3.0, la deuxième mise à jour gratuite du jeu disponible à partir de cette nuit. Tout d’abord, l’arrivée d’une nouvelle variante de Valstrax, Monstre phare de Monster Hunter Generations Ultimate. Ce mystérieux Dragon Ancien est connu sous le nom de Valstrax écarlate et peut s’élever dans les cieux en changeant la forme de ses ailes, ce qui lui permet de voler et d’attaquer à partir d’altitudes inhabituellement élevées. De son côté, le Zinogre supérieur entre dans la mêlée avec son look électrique et différentes attaques qui pourraient bien laisser plus d’un Chasseur sous le choc. De plus, une nouvelle quête mettant en scène un affrontement épique avec le Narwa du tonnerre et l’Ibushi du vent offrira aux joueurs la conclusion très attendue du scénario principal. Cette nouvelle fin de l’histoire, ainsi que les deux nouveaux Monstres, les nouvelles quêtes, les nouvelles options d’armes et d’armures, les nouvelles compétences et bien d’autres choses encore seront disponibles gratuitement pour les joueurs de Monster hunter Rise cette nuit.

Les Chasseurs les plus attachés à leur apparence, pourront également acheter de nouveaux contenus additionnels cosmétiques (DLC Pack 3) comprenant de nouvelles options vocales, des sets d’autocollants, des emotes, des coiffures, des musiques et bien plus encore !

En juin, juillet et août, les joueurs peuvent s’attendre à prolonger encore leur expérience sur Monster Hunter Rise avec de nouvelles quêtes cross-over, des quêtes Evénements supplémentaires et d’autres contenus révélés prochainement.