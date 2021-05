11 nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch

Et on commence avec un jeu très attendu sur notre console hybride:

Griftlands est un jeu de construction de decks où l’on se bat et négocie pour se frayer un chemin dans un monde de science-fiction en ruine. Chaque décision est importante, qu’il s’agisse des emplois que vous occupez, des amis que vous vous faites ou des cartes que vous collectionnez. La mort arrive rapidement, mais chaque partie offre de nouvelles situations et stratégies à explorer. Le jeu arrive le 10 juin pour 13,29 €.

Labyrinth City: Pierre the Maze Detective est lui confirmé pour une sortie cet été.

Conçu par les développeurs de Homo Machina et Californium, Labyrinth City: Pierre the Maze Detective vous propose une toute nouvelle aventure pleine d’énigmes plus captivantes les unes que les autres ! Venez découvrir l’univers drôle et envoûtant de Labyrinth City: Pierre the Maze Detective ainsi que ses merveilleux graphismes créés par le studio IC4DESIGN. Incarnez Pierre le détective, parcourez de gigantesques labyrinthes et résolvez de passionnantes énigmes afin de récupérer la pierre magique volée par l’abominable Mr. X. Au cours de votre périple, vous parcourrez de véritables œuvres d’art et rencontrerez des personnages à la fois drôles et attachants. Interagissez avec un monde qui n’était jusqu’ici disponible qu’au format papier !

Un terrible crime a été commis au musée d’Opera City ! Mr. X, l’ennemi juré de Pierre, a volé la Pierre Labyrinthique, un artefact magique capable de transformer tout ce qui l’entoure en labyrinthe. Chargé de résoudre ce crime par le musée d’Opera City, Pierre se lance dans une aventure qui lui fera explorer le musée, les rues de la ville, un château dans les nuages, un manoir hanté ainsi que bien d’autres lieux fantastiques ! Le temps presse, mettez la main sur Mr. X avant qu’il ne transforme le monde entier en labyrinthe !

Mayhem Brawler est annoncé pour le 18 aout.

Mayhem Brawler est un beat’em up de fantasy urbaine qui vous plonge dans l’ambiance arcade des années 90. Avec un style BD et une bande-son incroyable, il offre une expérience unique à vivre en solo ou en coop avec des amis, au cours de laquelle vos choix influenceront l’histoire.

PROTÉGER ET SERVIR

Lors d’une de leurs patrouilles de routine, Dolphin, Star et Trouble, les officiers les plus populaires de l’agence de police surpuissante Stronghold, font face à une série d’événements qui changeront totalement le sort de la ville.

FORCE EXCESSIVE

Clarifions d’abord une chose : si vous pensez que la vie d’un policier surpuissant est facile, vous vous trompez sur toute la ligne. Des menaces plus grandes encore que les gangs de rue vous guettent dans le monde de fantasy urbaine de Mayhem Brawler. Utilisez votre arsenal de combos et de capacités spéciales, et combattez aux côtés de vos coéquipiers pour anéantir la vie de criminels surpuissants. Défendez-vous contre la fureur des loups-garous, résistez aux malédictions des sorciers de rue et affrontez la mégacorporation des vampires qui obligent leurs sbires à faire le sale boulot.

L’UNIVERS MAYHEM

Les arrière-plans dessinés à la main et inspirés des bandes dessinées, les animations réalisées image par image et l’incroyable bande-son vous procureront une bonne dose d’adrénaline ! Vos choix influenceront l’histoire et vous mèneront à l’une des trois fins de l’univers de Mayhem Brawler, où chaque recoin a une histoire à raconter.

Reverie Knights Tactics est annoncé pour 2021 sur Nintendo Switch.

Berserk Boy est annoncé pour la fin d’année sur la boutique en ligne de la console hybride de Nintendo.

Berserk Boy est un plateformeur d’action 2D aux allures rétro qui vous propose de… vous déchaîner ! Prenez différentes formes et utilisez le pouvoir de la foudre, du feu, de la terre, de l’air et de la glace dans votre combat pour sauver la planète du maléfique Dr. Genos !

Dans un avenir lointain… Rendu fou par son obsession pour les orbes de force Berserk, le diabolique Dr. Genos et son armée de sbires d’énergie noire déclarent la guerre aux habitants de la Terre. L’espoir de l’humanité repose sur la Résistance, mais sera-t-elle à la hauteur ? À l’aube du combat, un nouveau héros entre en scène… Kei, une jeune recrue sans expérience, est transformé par la mystérieuse énergie d’orbe en BERSERK BOY ! Alors que l’influence du mal s’étend, Kei sait qu’il doit utiliser ses nouveaux pouvoirs pour vaincre le Dr. Genos et sauver la planète. Car lorsque tout s’écroule, il ne reste plus qu’une seule chose à faire… se déchaîner !

Piczle Cells sortira le 10 juin pour $4.99, €4.99, £4.49.

Fusionne les cellules sous le microscope avec ce casse-tête Piczle qui te fera perdre la tête ! Ce petit casse-tête original, fruit du créateur de la populaire série de casse-têtes de logique Piczle, ne manquera pas de te déconcerter et de t’embrouiller ! Faire glisser des cellules sur une grille pour les combiner. Ça semble plutôt facile, n’est-ce pas ? Mais pas si vite, petit malin ! Dans cette série qui compte plus d’une centaine de casse-têtes, tu feras face à des défis très éprouvants pour les méninges, à des murs qui peuvent aussi bien t’aider que te nuire, à des tapis roulants qui pousseront tes cellules dans des directions spécifiques, à des cellules s’interchangeant et à des virus que… euh, comme tout le monde ne le sait que trop bien de nos jours, il vaut mieux éviter. Ces jolies cellules doivent être fusionnées en une seule. Seras-tu à la hauteur de la tâche ?

– 100 casse-têtes à faire fondre les méninges

– 5 niveaux, dont chacun introduit de nouveaux obstacles et défis

– Options de saisie par écran tactile ou par manette Joy-CON gauche ou droite

– Choix d’options de couleurs pour le monde et l’interface

– Représentations graphiques 3D mignonnes et colorées

Super Magbot arrivera le 22 juin sur Nintendo Switch.

Le système de Magnetia court un grave danger, par la faute d’un ennemi maléfique détruisant la galaxie. Tout repose sur les épaules d’un robot explorateur : Magbot ! Armé du pouvoir de contrôler les polarités magnétiques positives (en rouge) et négatives (en bleu), Magbot devra traverser une myriade d’environnements aux plateformes impitoyables pour sauver sa planète natale, Mag Tek. Utilisez les forces magnétiques pour attirer : utilisez la puissance de l’attraction magnétique pour vous hisser sur les plateformes et traverser de dangereux fossés. Utilisez les forces magnétiques pour repousser : Magbot est trop lourd pour sauter ! Utilisez la puissance de la répulsion magnétique pour vous propulser dans les airs. Rassemblez des fragments d’étoile : venez à bout de chaque niveau en rassemblant des fragments d’étoile difficile d’accès qui débloqueront des défis supplémentaires. Replongez dans l’ambiance des jeux rétro : découvrez un style pixel-art coloré digne des jeux 16 bits, sur une bande-son énergique signée Moonsailor.

Wave Break sortira lui le 11 juin pour $29.99.

Wave Break est le tout premier jeu de skateBOATING, inspiré des classiques arcade de skate. Exécutez grinds, grabs et kickflips, et tirez dans un monde années 80 à la Miami Vice où le crime est légion. Découvrez une campagne épisodique en solo, un mode multijoueur avec classements en ligne ainsi qu’un créateur de parc avancé. Des plages tropicales aux toundras gelées, domptez les vagues et déchaînez les plus gros combos avec style.

Caractéristiques :

CAMPAGNE SOLO :

Remplissez des objectifs, collectionnez des objets et relevez des missions de score. Skatez pour votre vie alors que les suspects habituels de Wave Break s’affrontent dans une histoire sur fond de flingues, de kickflips et d’argent sale.

MULTIJOUEUR EN LIGNE :

Devenez le meilleur flipper dans des matchs classés en ligne ou faites équipe avec vos amis dans des modes de jeu personnalisés.

MODES DE JEU VARIÉS :

Visez le meilleur score en Chronométré, combattez en Match à mort ou entraînez-vous en mode Jeu libre.

CRÉATEUR DE PARC :

Créez le parc de vos rêves grâce à notre Créateur de parc avancé ! Créez et modifiez en ligne avec vos amis ou restez en solitaire pour une concentration maximale.

PERSONNALISATION :

Débloquez des centaines de tenues pour un maximum de style, ainsi que tout un panel d’autocollants et de décorations pour vos bateaux. Améliorez vos statistiques et débloquez des pièces tout en gagnant de l’argent.

BANDE-SON STREAMABLE :

Vibrez au son des musiques de Wave Break, 100 % utilisables lors de vos streams et composées par certains des plus grands artistes synthwave du moment comme Timecop1983, Kalax et bien d’autres !

60 FPS SUR NINTENDO SWITCH™ :

Naviguez en toute fluidité avec 60 fps, à la maison comme à l’extérieur sur votre Nintendo Switch™.

The Solitaire Conspiracy sortira le même jour, le 11 juin, pour 9€99.

Protego, la plus grande agence d’espionnage au monde, a été détruite. Un seul individu est capable de manier les C.A.R.D.S. et prendre le contrôle des équipes éparpillées pour sauver le monde. Vous. À vous de maîtriser les pouvoirs propres à chaque équipe dans des parties de solitaire tactiques d’un niveau inédit, avec l’aide du dernier analyste de Protego, Jim Ratio (Greg Miller). Guidez vos équipes dans ce jeu d’intrigue où l’on ne peut faire confiance à personne. Gardez votre sang froid dans un monde d’IA espionnes et d’agents cyborgs. Reprenez Protego et jouez ensuite à volonté en Mêlée, ou testez vos compétences en Temps limité, dans un mode survie qui mettra votre compréhension des aspects profondément tactiques du jeu à l’épreuve.

Nouveau trailer pour The Plane Effect.

Chroma Quaternion sortira le 3 juin chez nous pour 14€99.

Dans un monde avec quatre royaumes (chacun représentant une saison) où les rôles sont définis par Quadeities, d’étranges évènements sont soudainement venus troubler la paix. Une quête commence: vous devrez trouver la vocation des personnages dans ce voyage à travers les royaumes afin de percer le mystère! Chaque personnage peut se voir attribuer jusqu’à trois rôles et ainsi posséder de nombreuses compétences, attributs et costumes. Avec un système de combat au tour par tour, vous pouvez charger des orbes SPE afin de déclencher l’Act Over et ses quatre actions continues. Vous apprécierez le charme du pixelart présent dans ce JRPG de fantasy.