Stonefly, le jeu d’aventure de Flight School Studio, est disponible sur Nintendo Switch

Les joueurs vont embarquer pour un voyage de découverte de soi et d’appartenance à un groupe, dans cette captivante aventure de mécha, se déroulant au milieu de la nature sur PC et consoles

Montréal, Canada, le 1er juin 2021 – Stonefly, le jeu d’aventure et d’action calme et rafraîchissant de Flight School Studio, le studio de jeu indépendant primé à l’origine du succès de 2019 Creature in the Well et de l’éditeur MWM Interactive est désormais disponible dans le monde entier. Stonefly est disponible en téléchargement sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam et l’Epic Games Store.

Avec des œuvres d’art réalisées à la main, inspirées du design moderne du milieu du siècle dernier et de la nature, Stonefly suit Annika dans sa quête pour récupérer l’héritage de son père après qu’il ait été pris par un voleur dans la nuit. Dans le rôle d’Annika, les joueurs inventent et fabriquent des capacités pour leur propre mécha, tout en s’aventurant dans la nature, en exploitant le vent pour glisser stratégiquement entre une flore magnifique et une faune dangereuse lors de missions de récolte de matériaux. En cours de route, les joueurs développent une technologie intéressante, rejoignent un groupe de pilotes naufragés connu sous le nom de Acorn Corps, affrontent des hordes d’insectes affamés et aident Annika à découvrir son véritable potentiel et à accepter son héritage.

“La réalisation du monde de Stonefly a été un voyage très enrichissant pour nous, et nous sommes impatients que les joueurs s’y plongent.” a déclaré Bohdon Sayre, Game Director chez Flight School Studio. “En tant que studio, nous nous mettons au défi de développer des expériences uniques et intéressantes, et Stonefly est l’aboutissement de nombreuses pièces individuelles qui se réunissent pour atteindre cet objectif. Nous avons déjà reçu un grand soutien de la part des premiers joueurs et des fans, et nous espérons que tout le monde prendra autant de plaisir que nous à glisser dans la forêt et à aider Annika dans son voyage.“

Les joueurs peuvent découvrir les sons originaux et éclectiques de la bande-son de Stonefly, composée par l’artiste électronique expérimental berlinois Natureboy Flako, sur toutes les plateformes de streaming, ainsi que sur le vinyle disponible en précommande et en édition limitée sur le site officiel du jeu www.stoneflygame.com.

“Du début à la fin, Stonefly est un jeu visuellement captivant qui présente un récit inspirant, des mécanismes de jeu uniques, des personnages intrigants et une bande son immersive, le tout enveloppé dans cette expérience de jeu tranquille.” A déclaré Ethan Stearns, Executive vice President chez MWM Interactive. “La vision artistique de Flight School Studio transparaît vraiment dans les expériences qu’ils créent, et Stonefly est un jeu époustouflant que les joueurs doivent découvrir.“

Stonefly est désormais disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam et l’Epic Games Store pour 19.99€.