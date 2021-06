Grow: Song of the Evertree, une aventure sandbox inédite à découvrir courant 2021

Grow : Song of the Evertree sera disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Inscrivez-vous dès aujourd’hui sur Steam et aidez la Fondation Arbor Day ainsi que #TeamTrees à rendre le monde plus vert.

Paris, France. – Le 7 juin 2021 – 505 Games et le développeur australien Prideful Sloth (Yonder: The Cloud Catcher Chronicles) sont heureux d’officialiser ce jour, la sortie prochaine de Grow : Song of the Evertree, prévue cette année sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

Avec un gameplay orienté gestion et exploration, Grow : Song of the Evertree est un sandbox créatif qui s’inscrit dans la lignée des jeux de détente conviviaux et relaxants. Les joueurs sont plongés dans le royaume jadis resplendissant et coloré d’Alaria, à présent abandonné et envahi par le mystérieux Withering. Au fil du temps, Alaria s’est éteint et le magnifique Evertree – dont les innombrables branches abritaient une multitude de mondes – n’est plus qu’un jeune arbre dont la splendeur a depuis longtemps disparu des mémoires.

“Avec Grow, nous voulions concevoir un jeu qui procure au joueur le sentiment de donner au monde, plutôt que de prendre. Ce royaume est un jardin géant dont devez prendre soin tout en choisissant la direction dans laquelle vous souhaitez qu’il se développe”, a déclaré Cheryl Vance, Game Designer chez Prideful Sloth. “Nous vous donnons la possibilité de créer et de personnaliser votre expérience de jeu et ce, à votre rythme. Si vous vous aventurez dans une grotte et que vous vous éloignez de votre objectif initial, ce n’est pas grave ! Si vous souhaitez vous lier d’amitié avec autant de créatures que faire se peut, c’est tout aussi possible. Vous êtes encouragé à jouer comme vous le souhaitez, sans aucune sanction ni pression.”

En tant qu’alchimistes d’Everheart, les joueurs apprendront à nourrir, soigner et faire pousser des mondes nouveaux et uniques au sein des branches de l’Evertree. Lorsque les anciens habitants reviendront et que la vie commencera à s’épanouir à nouveau, les joueurs pourront les rencontrer, comprendre leurs histoires et construire une ville de rêve pour accueillir une communauté florissante.

Découvrez un monde riche et unique… à votre rythme

Partez à l’aventure au travers d’environnements insolites abritant une faune et une flore exceptionnelles, tout en parcourant ce monde merveilleux à votre rythme. Comment souhaitez-vous occuper votre temps ? Explorer des grottes et résoudre des énigmes, collecter des minéraux et des fleurs, pêcher, attraper des insectes ou encore discuter avec les habitants… c’est à vous de décider !

Cultivez vos propres mondes !

Apprenez à fabriquer des Graines de Monde via l’alchimie pour générer des royaumes nouveaux et uniques. Entretenez ces derniers, appréhender leurs changements et observez comment de nouvelles propriétés émergent sous vos yeux ! Faites émerger prairies, déserts, environnements gelés et bien plus encore… L’alchimie n’étant pas une science exacte, certaines graines peuvent même contenir des surprises inattendues.

Rencontrez de nouvelles personnes et fondez une communauté !

Apprenez à connaître des personnages hauts en couleurs, écoutez leurs histoires et apportez-leur votre aide lorsqu’ils en ont besoin. Rendez-les plus heureux en leur trouvant un logement, en les aidant à décrocher le travail de leurs rêves ou en leur offrant des accessoires et des décorations.

Bâtissez la ville de vos rêves

Grow dispose d’un catalogue considérable composé de bâtiments et de structures plus adorables les uns que les autres que vous pouvez placer et customiser à votre guise afin de construire la ville dont vous avez toujours rêvé !

Une belle bande-son

Profitez de la musique du compositeur de jeux et d’anime Kevin Penkin dont les bandes sonores prenantes et immersives ont été nominées pour un prix BAFTA pour “Florence” et ont remporté les prix Crunchyroll pour “Made in Abyss” et “Tower of God”.

Mystère !

Ruines, grottes, zones secrètes… explorez et réveillez les connaissances perdues depuis des millénaires de l’Evertree en pénétrant son âme.

Grow: Song of the Evertree sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Steam courant de l’année 2021.