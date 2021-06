The Great Ace Attorney Chronicles présente un peu de gameplay en vidéo durant l’E3 2021!

A un peu plus d’un mois de sa sortie en occident, l’E3 était le moment parfait de remettre en avant The Great Ace Attorney. Sortie initialement sur 3DS uniquement au Japon, les fans de la série Ace Attorney avait déjà perdu tout espoir de voir arriver ces spin-off en occident. Une série de spin-off en deux jeux 3DS avec à la tête du projet Shu Takumi le créateur même de la première trilogie de la série. The Great Ace Attorney misait déjà sur son contexte unique pour charmer les joueurs puisque son scénario prend place un bon siècle avant les évènements de Ace Attorney avec l’ancêtre du légendaire Phoenix Wright. Une aventure prenant place durant l’ère de la restauration de Meiji au Japon, nous faisant voyager entre le Japon en période de modernisation et l’Angleterre en pleine révolution industrielle. On vous laisse quelques informations ci-dessous ainsi que le trailer E3 en rappelant que The Great Ace Attorney Chronicles arrivera pour la première fois chez nous sur Switch en une compilation comprenant les deux opus du spin-off le 27 Juillet 2021 uniquement avec les textes anglais.

De quoi ça parle?

Nous incarnons un jeune étudiant de l’université impérial de Yumei dans le grand Empire du Japon, Naruhodo Ryuunosuke. Étudiant en littérature, il sera impliqué le 19 Novembre 1899 à une affaire de meurtre dans laquelle il se retrouvera dans le box des accusés. A cette époque, le système judiciaire japonais est très dur envers les accusés et les avocats de la défense peine à changer les choses. Alors que son ami et étudiant en droit, Asougi Kazuma, s’apprête à prendre sa défense quitte à potentiellement perdre son droit de partir étudier à l’étranger. Ryuunosuke décide simplement d’organiser sa propre défense en demandant simplement à son ami de jouer un rôle d’assistant. Notre héros sera acquitté et vivra moult d’évènement en un laps de temps assez cours qui l’amèneront étudier en Angleterre. La suite? A vous de la vivre directement in-game!

Ce qui vous attend

Les aventures de l’ancêtre du très célèbre avocat de la défense Phoenix Wright! Une aventure qui vous fera voyager à travers les époques et les cultures japonaises et anglaises du début des années 1900.

Phases d’investigations exceptionnelles dynamisées par la Dance de Déduction avec un certain Grand Detective

Des phases de procès de grande qualité et de l’inédit via l’interrogatoire du Jury ainsi que le contre-interrogatoire de plusieurs témoins en même temps

Deux jeux en un avec divers bonus et des visuels en HD!

Une bande son extraordinaire

Beaucoup, beaucoup de texte uniquement en anglais, bien dommage…

Les trailer E3 2021

Autres

Retrouvez notre test import des jeux 3DS juste sur cet article.