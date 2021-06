Life is Strange: True Colors et Life is Strange Remastered Collection bientôt disponibles sur Nintendo Switch

Life is Strange: True Colors arrive sur Nintendo Switch le 10 septembre

PARIS, le 15 juin 2021 – SQUARE ENIX Ltd. a annoncé au cours du Nintendo Direct de l’E3 que Life is Strange Remastered Collection et Life is Strange: True Colors seront tous les deux disponibles sur Nintendo Switch plus tard cette année.

Life is Strange: Remastered Collection inclut les éditions remastérisées de Life is Strange et Life is Strange: Before the Storm.

Life is Strange Remastered propose des graphismes retravaillés et des animations faciales améliorées à l’aide de la technologie de capture d’expressions, et Life is Strange: Before the Storm Remastered propose des personnages et des environnements remastérisés.

Les deux jeux proposent aux joueurs des histoires prenantes dans lesquelles ils auront à faire des choix difficiles. Ils pourront retrouver leurs personnages préférés et un casting de voix iconique, disponibles prochainement pour la toute première fois sur Nintendo Switch.

Life is Strange: True Colors sortira sur Nintendo Switch le 10 septembre.

Les précommandes pour ces deux titres ouvriront prochainement.