Jeux Olympiques de Tokyo 2020 – Le jeu vidéo officiel est désormais disponible !

Visez la médaille d’or dans 18 épreuves olympiques et réalisez votre rêve d’athlète dans ce jeu officiel des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

SEGA et le Comité International Olympique (IOC) ont annoncé aujourd’hui la sortie des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 – Le jeu vidéo officiel™ sur consoles et PC. Proposant 18 épreuves olympiques dans un style arcade, un éditeur d’avatar, un mode multijoueur jusqu’à 8 joueurs en ligne, et une personnalisation riche avec plus de 50 costumes, Jeux Olympiques de Tokyo 2020 offre aux aspirants athlètes de tout âge la chance de réaliser leur rêve olympique, depuis chez eux. Le tout dernier jeu de SEGA sort aujourd’hui sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, Xbox One, Steam et Google Stadia.

« Les Jeux Olympiques bénéficient d’une longue déclinaison de jeux vidéo officiels et nous sommes impatients que les fans du monde entier rejoignent la grande fête que propose Tokyo 2020, grâce à ce tout nouveau titre», déclare Elisabeth Allaman, VP commerciale au CIO services télévision et marketing. « En travaillant avec SEGA, nous avons l’opportunité d’inviter les plus vétérans, mais également les nouveaux fans, particulièrement les jeunes, à profiter des jeux Olympiques bien au-delà de la simple période des jeux eux-mêmes. Nous avons hâte de voir la future génération de jeunes fans de sport créer leur première vraie connexion avec les Jeux Olympiques grâce au jeu vidéo officiel ».

Jeux Olympiques de Tokyo 2020 offre aux fans de tout âge l’opportunité de s’attaquer à la scène mondiale dans 18 épreuves olympiques amusantes dont le 100m, du saut en longueur, du basketball, du BMX, du rugby à sept, de l’escalade, du tennis, et bien d’autres épreuves encore. Les joueurs peuvent ainsi affronter leurs amis et leurs proches à travers une multitude de modes solo et en ligne, mais aussi au travers d’un mode entrainement, de jeux classés, et plus encore. La modélisation de lieux réels de Tokyo 2020 (avec le stade olympique) ajoute une couche d’authenticité à l’expérience.

« SEGA bénéficie d’une grande expérience dans le développement de jeux vidéo amusants, familiaux et inclusifs sur le thème des Jeux Olympiques, insufflant le frisson de la compétition directement au sein des foyers » ajoute Ian Curran, President & COO chez SEGA of America. « Que votre but soit d’atteindre le top du classement ou que vous souhaitiez simplement créer un avatar amusant et vous tester sur votre épreuve de sport favorite, Jeux Olympiques de Tokyo 2020 offre une expérience olympique amusante et authentique pour les fans de tous les âges ».

En plus de 18 épreuves Olympiques, Jeux Olympiques de Tokyo 2020 propose également un éditeur d’avatar qui permet aux joueurs de construire et de personnaliser l’athlète olympique de leur rêve. Vous désirez faire du saut en longueur en costume de pirate ou encore devenir le premier champion de judo astronaute ? Ça tombe bien, le jeu bénéficie de plus de 50 costumes colorés, y compris Miraitowa l’officielle mascotte olympique, ou encore Sonic le Hérisson. Vous pouvez également laisser libre cours à votre imagination grâce à une ribambelle d’options de personnalisation. Enfin, les joueurs peuvent partager leur code avatar avec leurs amis et ainsi former leur ultime équipe de rêve.