Konami et Bloober Team (The Medium) vont bien collaborer sur un titre !

On l’avait déjà évoqué, alors que c’était des fortes rumeurs, c’est désormais confirmé par les deux parties, Konami (Silent Hill, Metal Gear, Castlevania) et Bloober Team (Layers of Fear 1 et 2, Blair Witch, The Observer et The Medium) vont bosser ensemble sur un projet… il s’agit d’un accord stratégique de coopération, les deux sociétés devraient bosser sur des projets bien précis et échanger sur comment le faire.

Le studio Bloober Team s’est imposé ces dernières années comme l’éditeur à suivre pour les jeux à tendance « horrifique ». Cela renforce encore une fois les rumeurs sur un éventuel retour de la saga Silent Hill… Même si on évoque également Metal Gear et Castlevania, de notre côté on penche quand même pour une virée dans la terrifiante ville du Maine…

Est-ce que ça voudrait dire aussi qu’on pourrait voir cet éventuel nouveau titre sur Nintendo Switch… et bien pourquoi pas ! Après tout, l’hybride de Nintendo a bien fini par accueillir les portages réussis de Blair Witch et Layers of Fear 2… Alors tous les espoirs sont permis !

En attendant, nous sommes très curieux d’en savoir plus sur le projet choisi par les deux sociétés, et vous ?