Le Road Trip procédural Road 96 sortira le 16 Août 2021

Montpellier – 20 juillet 2021. Le studio indépendant français DigixArt est heureux d’annoncer que Road 96™ sera lancé ce 16 août sur Nintendo Switch (link), Steam (link), GOG et Epic game store au prix original de 19,96 EUR. Road 96™ sera également disponible dans le “Hitchhiker Bundle”, avec la Bande Originale de 9 artistes dont Toxic Avenger et Cocoon et accompagné du eBook dont vous êtes le héros contenant l’histoire clé, 10 ans avant les événements du jeu, le tout au prix de 29,91 EUR.

Découvrez le “Hitchhiker Bundle” avec le livre dont vous êtes le héros, ROAD 96: PROLOGUE

Road 96 représente le projet le plus ambitieux du studio DigixArt. Dirigé par le vétéran de l’industrie Yoan Fanise (Valiant Hearts, Memories Retold), il offrira aux joueurs une aventure unique et en constante évolution, inspirée notamment par la filmographie de Tarantino, des frères Coen et de Bong Joon-ho.

Le mois dernier, au Steam Next Fest, des milliers de joueurs ont assisté à une session de questions-réponses en direct et la démo de Road 96 a été téléchargée plus de 50 000 fois. Voici quelques citations de la presse qui ont couvert l’événement:

Je ne pourrais pas être plus excité de jouer le reste quand il sortira plus tard cette année. La démo atteint le point idéal d’un Road Trip où il est agréable de voyager et de rencontrer des gens, mais vous devez également gérer la tension et essayer de survivre. Comme un personnage raconte, “ces routes peuvent être dangereuses”.”- Rachel Watts (PC Gamer)

“C’est une perspective fascinante. Un véritable vaste réseau de possibilités. J’aime déjà la volonté de pouvoir disparaître à tout moment. J’aime l’Americana vu de loin – l’équipe derrière qui a fait des jeux comme Valiant Hearts. J’aime surtout le fait que mes attentes se soient révélées à la fois limitées et limitatives. J’étais déconcerté, et merveilleusement. J’ai hâte de répondre à d’autres questions de ce jeu.” – Chris Donlan (Eurogamer)

La philosophie de DigixArt

En 2015, après de nombreuses années chez Ubisoft et après avoir codirigé des succès comme Valiant Hearts, Yoan Fanise a souhaité poursuivre son chemin en créant de manière autonome des projets à taille humaine et en totale liberté créative, où chacun dans l’équipe peut contribuer. Il voulait également pouvoir aborder n’importe quel sujet qu’il aimait ou qui l’inquiétait (comme les road trips ou la guerre). Très complémentaires, avec sa partenaire et épouse Anne-Laure, ils ont relevé ce défi, et ils ont lancé DigixArt dans le sud de la France.

Aujourd’hui, le studio compte une équipe de 15 développeurs passionnés et talentueux qui s’est construit autour de trois piliers : créativité, humilité et fiabilité.

Yoan Fanise explique:

“DigixArt s’est construit autour de trois piliers : créativité, humilité et fiabilité. Les trois sont extrêmement liés, car dans le passé j’ai pu voir comment l’alchimie créative peut se créer et générer une expérience de jeu riche et originale, ou parfois ne pas y arriver. Et pour moi, cela requiert avant tout une grande humilité : chaque idée peut fonctionner si elle est nourrie par toute l’équipe, si on la sépare de tout égo et qu’on la laisse évoluer. Des égos trop forts ou testostéronés peuvent bloquer cela et empêchent les idées de personnalités plus timides d’être exprimées et prototypées.

La fiabilité est enfin ce qui nous caractérise, car nous avons sorti tous nos jeux à la date prévue. Respecter les étapes internes est très important pour éviter que les projets s’épuisent en longueur et pour nous obliger à arrêter les décisions de design. Si on ne s’impose pas des dates immuables, on a tendance à vouloir laisser trop de portes ouvertes en game design ou en écriture. C’est aussi une question de professionnalisme et de respect des engagements pris avec les partenaires qui co-financent nos projets.”

Ce diaporama nécessite JavaScript.