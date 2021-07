Tails of Iron dévoile sa date de sortie et son gameplay épique

Londres, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 7 juillet 2021 : United Label et Just For Games ont le plaisir d’annoncer que Tails of Iron vient de diffuser une nouvelle bande-annonce de gameplay, révélant plusieurs des environnements époustouflants du jeu tout en donnant un aperçu des batailles épiques qui l’attendent. Racontée par l’emblématique Doug Cockle (Geralt of Rivia, The Witcher), la cinématique d’aujourd’hui présente aux joueurs un monde à la fois charmant et grinçant, fait de croasseurs diaboliques, de marécages menaçants et d’armes mortelles.

United Label a également annoncé la date de sortie du titre – les fans du genre n’auront plus à attendre longtemps pour vivre les magnifiques aventures dessinées à la main de Redgi, puisque Tails of Iron sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One et Nintendo Switch le 17 septembre 2021.

Tails of Iron est le prochain RPG d’aventure de la maison d’édition indépendante United Label. Just For Games assurera la distribution du titre en version physique en France.