Décollage imminent pour The Falconeer Warrior Edition sur Nintendo Switch

Watford, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 29 juillet 2021 : Wired Production, le développeur indépendant visionnaire Tomas Sala et Just For Games ont la joie de lancer The Falconeer: Warrior Edition le 5 août 2021, étendant les frontières de l’Ursee aux PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch, parallèlement à Bout du Monde, un vaste contenu additionnel pour PC et consoles Xbox.

The Falconeer : Warrior Edition comprend de nombreuses mises à jour et reprend tous les packs DLC et toutes les mises à jour publiés depuis le lancement du jeu sur Xbox et Steam. Cela inclut The Kraken, The Hunter et Atun’s Folly, ainsi que la toute nouvelle extension, Edge of the World, qui ajoute de nouvelles mini-campagnes, de nouvelles missions, de nouveaux lieux et bien plus encore. D’autres ajouts et mises à jour incluent le réenregistrement d’importants passages de voix-off et un tutoriel prologue simplifié. Auparavant disponible exclusivement sur PC et sur Xbox, les propriétaires de PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch peuvent enfin commencer leur voyage, en s’envolant dans les cieux de la Grande Ursee à bord d’un Oiseau de guerre géant.

“Je suis plus que ravi de proposer The Falconeer aux joueurs de PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch“, a déclaré Tomas Sala, créateur de The Falconeer. “J’espère qu’ils prendront plaisir à explorer le monde que j’ai créé et tout ce que la Grande Ursee a à offrir.“

“The Falconeer : Warrior Edition est une œuvre extraordinaire dont Tomas Sala peut être incroyablement fier, et nous sommes heureux que les joueurs PlayStation et Nintendo Switch du monde entier puissent enfin découvrir les merveilles de la création de Tomas“, a déclaré Leo Zullo, directeur général de Wired Productions.

The Falconeer – Warrior Edition sera disponible le 5 août 2021 sur Nintendo Switch, Playstation 4 et Playstation 5.