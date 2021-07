Out of Line (Nintendo Switch) – Le test

Out of Line

Les développeurs de Nerd Monkeys et l’éditeur Hatinh Interactive nous proposent de nous plonger dans un jeu de plateformes et de puzzles tout en 2D avec Out of Line. Alors, petite pépite en vue ou coup d’épée dans l’eau ?

À la recherche de la liberté

Dans Out of Line, vous incarnez un petit personnage aux allures de singe, nommé San. Vous apparaissez dans un paysage énigmatique rempli de brouillard. Vous commencez à peine à parcourir les alentours que vous tombez nez à nez avec un arbre étincelant. Cet arbre est composé d’un cube doré et de plusieurs cubes bleus. La quiétude du paysage en prend alors un coup lorsque qu’une pince robotique fait son apparition, apportant le chaos. Vous vous réveillez alors dans un paysage aux allures de décharge. Le cube doré de l’arbre vous a suivi et prend la forme d’une lance dans votre main. C’est ainsi que votre aventure commence, ne désirant qu’une chose, retrouver votre liberté.

De la plateforme, des puzzles et une lance

Si on devait résumer la jouabilité du jeu, ce serait bien cela : de la plateforme, des puzzles et une lance pour les résoudre. Vous allez devoir parcourir un monde en 2D, activer des boutons pour ouvrir un passage, utiliser votre lance pour détruire des obstacles et surtout pour pouvoir grimper des murs autrement inaccessibles. On utilise le bouton Ⓐ pour sauter, Ⓨ pour interagir avec l’environnement, le manche droit pour viser et ZR pour lancer votre lance et c’est tout. C’est simple mais efficace. Mais malheureusement, cela va rester simple comme cela jusqu’au bout. Les puzzles que l’on rencontre dans l’aventure ont tendance à être assez simples pour la plupart. On notera toutefois une agréable sensation de travailler en collaboration car vous rencontrerez d’autres personnages avec qui vous devrez coopérer afin d’avancer. Car oui, vous n’êtes pas le seul à vouloir vous échapper !

Pour revenir aux puzzles, ou énigmes, il existe parfois des cubes bleus qu’il est possible de récupérer dans des endroits difficilement accessibles. Mais nous ne savons toujours pas à quoi ils servent, même après avoir fini le jeu. Mystère…

Un univers entièrement dessiné à la main

Ce qui nous frappe au premier abord quand on lance le jeu est bien l’aspect visuel. Out of Line possède une très belle patte graphique. Tous les environnements ont été dessinés à la main. Nous avons l’impression de parcourir un tableau interactif. C’est très joli et réconfortant.

Pour accompagner tout cela, la musique est très juste. Le jeu se voulant être un jeu de puzzles/plateformes, les musiques que vous entendrez seront douces et propices à la réflexion.

Une histoire pas claire

Si le début du jeu est très énigmatique et invite à découvrir l’histoire, vous serez par la suite très déçu. En effet, nous n’apprendrons rien de plus précis, même après avoir fini le jeu. Là où certains crieront au génie en disant que cela permet à tout un chacun de se faire sa propre idée des valeurs du jeu et de son histoire, d’autres verront sans doute un gros vide.

Lors de l’aventure, nous croiserons d’autres personnages comme le nôtre tentant de s’échapper. Puis, comme un cheveu sur la soupe, un grand gaillard se joindra à vous dans votre quête de liberté. Et enfin, par la suite, un vieil homme aux allures de chaman. Mais il n’y a ni dialogue, ni narration. Tout doit être interprété par le joueur. Pour notre part, nous avons eu beaucoup de mal à interpréter tout cela.

Une faible durée de vie

Plus on avance dans le jeu plus on commence à se dire qu’on va découvrir des détails sur l’histoire. Mais lorsque la jouabilité commence à devenir plus dynamique et qu’on aperçoit des bribes de réponses à l’horizon, le jeu s’arrête. Au bout d’environ trois heures de jeu, vous viendrez à bout de Out of Line. C’est vraiment très frustrant. Lorsque la fin est arrivée, nous n’avons pas pu nous empêcher de soupirer en disant « Quoi ?! Déjà ? ».