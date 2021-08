.hack//G.U. Last Recode aussi sur Nintendo Switch ?

Cette collection comprend les 3 titres originaux de .hack//G.U.: Rebirth, Reminisce et Redemption, restaurés et remasterisés. Elle inclut également un 4e volume inédit: .hack//G.U. Reconnection.

La collection vient d’être notée pour la console de Nintendo par l’ESRB aujourd’hui, laissant présager une annonce prochaine. La version Nintendo Switch de Ni no Kuni a fait l’objet d’une fuite similaire. Après sa classification par l’ESRB à la fin du mois d’avril, Bandai Namco a fait une annonce le mois suivant. De plus, l’année dernière, CyberConnect2 a parlé très ouvertement de sa volonté de porter .hack//G.U. Last Recode sur la console hybride. Le portage pourrait maintenant être sur le point de se concrétiser.

Présentation Steam:

Reconnectez-vous à la trilogie .hack//G.U. et replongez dans “Le Monde”. Aidez Haseo à retrouver Tri-Edge dans .hack//G.U. Last Recode. Nouveaux graphismes, gameplay amélioré et modes inédits! Cette collection comprend les 3 titres originaux de .hack//G.U.: Rebirth, Reminisce et Redemption, restaurés et remasterisés. Elle inclut également un 4e volume exclusif inédit: .hack//G.U. Reconnection.