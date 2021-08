Naviguez sur les mers mystiques avec les éditions physiques de Spiritfarer, désormais disponibles sur Nintendo Switch

Los Angeles, Californie, Saint-Ouen, France – 3 août 2021 : iam8bit, Thunder Lotus Games, Skybound Games, et Just For Games ont la joie d’annoncer que le jeu de gestion cosy sur la mort Spiritfarer, acclamé par la critique, est disponible pour la première fois en édition physique sur Nintendo Switch et Playstation 4.

Pour célébrer la nouvelle, un nouveau trailer présentant les éditions physiques peut être visionné ici :

L’édition physique de Spiritfarer de iam8bit et Thunder Lotus Games, distribuée par Skybound Games et en France par Just For Games, comprend un artbook numérique de 96 pages, six cartes postales à collectionner et un set de timbres autocollants mettant en valeur des lieux exotiques du jeu, ainsi qu’un téléchargement numérique de la bande-son du jeu, composée par Max LL.

Spiritfarer est un jeu de gestion indépendant ayant pour thématique la mort, traitée de façon chaleureuse et positive, dans lequel les joueurs incarnent Stella, capitaine de navire pour les défunts, s’occupant d’esprits en route vers l’au-delà et se liant d’amitié avec eux.

Tout au long de l’année, du contenu téléchargeable gratuit a été et sera ajouté à Spiritfarer. Après la mise à jour “Lily” au printemps, la prochaine mise à jour “Beverly” comprendra un nouvel esprit, de nouveaux bâtiments pour les bateaux, des objets à collectionner et des recettes, ainsi qu’une variété d’améliorations de la qualité de vie. La troisième et dernière mise à jour “Jackie & Daria” suivra plus tard cet automne. Les propriétaires des versions physiques de Spiritfarer pourront télécharger les mises à jour par voie numérique.

Le jeu a été nominé dans plusieurs catégories aux Game Awards 2020, aux BAFTA Game Awards 2021, aux D.I.C.E. Awards, aux Independent Games Festival Awards 2021, aux Hugo et Nebula Awards, et a remporté plusieurs catégories aux Canadian Game Awards.