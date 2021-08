Pokémon 25: The Red EP – avec des chansons interprétées par Vince Staples, Cyn et Mabel – sortie aujourd’hui

Zhu remixe trois chansons à l’occasion de la sortie de Pokémon 25: The Blue EP plus tard dans le mois. Tandis que la fête continue à l’occasion du 25e anniversaire de la licence, cette double sortie fait honneur à la tradition Pokémon.

Trois nouveaux artistes ont rejoint les festivités pour le 25e anniversaire de la licence Pokémon : Vince Staples, Cyn et ZHU. Staples et Cyn ont participé à l’EP Pokémon 25: The Red EP, sorti aujourd’hui, avec de nouvelles chansons exclusives. Disponible ICI, cet EP inclut également la chanson de Mabel, « Take It Home », dévoilée le mois dernier. Découvrez Pokémon 25: The Red EP sur YouTube ICI.

Reflet de la longue tradition de double sortie pour les jeux vidéo de la série Pokémon, avec de légères différences entre les versions, et en hommage aux premiers jeux vidéo Pokémon Rouge et Pokémon Bleu, Pokémon 25: The Blue EP sortira un peu plus tard dans le mois. Il comportera les chansons de la version The Red EP remixées par l’artiste ZHU, nommé pour un Grammy Award. Il vient de sortir son troisième album, DREAMLAND 2021, et d’effectuer une série de six concerts à guichet fermé au Red Rocks Amphitheatre (Colorado).

Dans son titre mélodique « Got ‘Em », Vince Staples se confronte aux défis de la vie, tirant son inspiration de deux Pokémon emblématiques : Mew et Raichu. Staples a récemment sorti son quatrième album éponyme chez Blacksmith Recordings/Motown Records. Avec des avis positifs de nombreux acteurs du secteur de la musique, tels que Rolling Stone, Pitchfork, NPR Music et NME, l’album a pris la première place parmi les albums de rap, avant de finir à la 21e place des 200 albums du Billboard américain dès la semaine de sa sortie. A travaille également en ce moment même sur la sortie de son émission, The Vince Staples Show, sur Netflix.

« J’ai toujours été fan de Pokémon. J’étais donc vraiment content qu’on me demande de participer aux festivités pour les 25 ans de la licence », a déclaré Vince Staples. « J’ai hâte que le public puisse écouter Got ‘Em et j’espère que ce morceau plaira aux fans, notamment à ceux qui, comme moi, ont grandi avec les Pokémon. »

Cyn, membre du label Unsub Records, créé par Katy Perry, a récemment contribué à la bande originale du film Promising Young Woman , qui a reçu un Oscar. Cet artiste nous propose « Wonderful » , un titre joyeux qui célèbre l’amitié et la joie de vivre.

Cyn explique : « Wonderful est l’un de mes titres préférés parmi tous ceux que j’ai écrits, et je suis ravie de pouvoir le faire découvrir au public pour fêter les 25 ans de Pokémon ! Cette chanson est spéciale à mes yeux, car elle revient sur des blessures grandissantes, tout en mettant en avant l’objectif de grâce et le chemin qui y mène. Les œufs éclosent quand ils veulent, ou plutôt quand ils sont prêts. Lorsque j’ai écrit cette chanson, mon tout jeune fils était dans la pièce. La musique reflète les changements qu’implique le fait de devenir mère. Ce morceau sera toujours spécial pour moi. »

« Les jeux vidéo Pokémon Rouge et Pokémon Bleu ont fait découvrir au monde entier la licence Pokémon il y a 25 ans et nous tenions à mettre en avant cet élément important de la licence lors des festivités du 25e anniversaire. C’est pourquoi nous avons créé la campagne P25 Music », explique Colin Palmer, vice-président du marketing pour The Pokémon Company International. « Les fans de Pokémon ne manqueront pas d’apprécier le clin d’œil aux premiers jeux vidéo Pokémon que constituent ces EP, tandis que les fans de musique seront ravis de découvrir de nouvelles chansons et des remix par des artistes reconnus. »

The Red EP débute avec « Take It Home », une chanson originale de Mabel, détenteur d’un Brit Award. Le magazine PAPER fait remarquer que « ce morceau est plus que prenant. “Take It Home” fait le plein de rythmes dynamiques. » Le magazine People souligne que dans la vidéo officielle, « Rondoudou essaie d’attraper les étoiles dans un monde merveilleux et coloré. »

Les chansons de l’EP The Red EP seront également disponibles dans la future compilation P25 Music, qui sortira à l’automne chez Capitol Records dans le cadre d’une grande campagne musicale d’un an associant The Pokémon Company International et Universal Music Group. Les remix de SHU seront inclus dans la version numérique de l’album. Vince Staples, Cyn et ZHU prennent place à côté des autres artistes du P25 : Katy Perry, Post Malone, J Balvin et Mabel.