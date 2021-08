15 nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch

Et on commencera avec Nexomon premier du nom.

PQube a annoncé que Nexomon (le jeu original, développé par Vewo Interactive), d’abord annoncé sur la Nintendo Switch le mois dernier, sortira le mois prochain en Europe et en Amérique du Nord. Pour être plus précis, il sera lancé le 17 septembre !

Humble Games a annoncé son prochain jeu pour la Nintendo Switch : Flynn : Son of Crimson, un jeu de plateforme d’action en 2D fait à la main et développé par le Studio Thunderhorse. Il sortira le 15 septembre en Europe et en Amérique du Nord.

Flynn: Son of Crimson est un jeu de plateforme en 2D réalisé à la main, qui vous entraîne dans un voyage de découvertes et de rédemption. Rejoignez Flynn à Rosantica, une île splendide qui fut autrefois ravagée par une terrible guerre, ainsi que par la présence oppressante de l’Infection, jusqu’à ce que celle-ci soit bannie. Mais aujourd’hui, l’Infection revient peu à peu à Rosantica, menaçant la paix et la liberté. Accompagné de sa protectrice mystique, dont il va devoir récupérer les esprits gardiens dérobés, Flynn aura fort à faire face à l’Infection et au redoutable adversaire qui la contrôle. La Pourpre du jeune homme sera-t-elle suffisante pour mettre un terme à la terreur ?

Explorez un monde magnifique réalisé à la main, plein de régions uniques regorgeant de mystères anciens à découvrir. Entrez dans le monde sinistre de l’Infection pour affronter le terrifiant Zealock et sa mystérieuse guerrière, Rozia. Vous n’aurez pas le choix si vous voulez les empêcher de s’emparer de Rosantica. En cas de besoin, appelez Dex, votre fidèle compagne ainsi que votre protectrice. N’hésitez pas à demander son aide pour détruire les murs ou éliminer des hordes d’ennemis. Maîtrisez l’énergie de Pourpre, un art magique qui se transmet de génération en génération au sein de la famille de Flynn.

L’épée de Pourpre est la première arme à base d’énergie de Pourpre offerte à Flynn par la déesse Sorrell. Débloquez de redoutables charges et uppercuts pour venir à bout de vos terribles adversaires.

La hache d’armes de Pourpre nécessite un excellent timing et une bonne idée de ce que l’adversaire s’apprête à faire, car elle oblige à armer son coup et est bien plus lente que l’épée. Servez-vous de la hache pour défoncer le bouclier de vos ennemis, ou encore pour détruire certains murs afin d’accéder à de nouvelles zones.

À l’inverse, les griffes de Pourpre permettent de frapper rapidement et de faire tituber vos ennemis en les frappant à répétition ou en les attaquant depuis les airs. Libérez le chat sauvage qui est en vous et multipliez sauts muraux et enchaînements incroyables pour vous débarrasser de vos ennemis à toute vitesse.

Débloquez de la magie élémentaire sous forme de sorts de feu, de glace et de foudre provenant d’une mutation naturelle de la flore de Rosantica.

Tout était paisible et calme jusqu’à l’arrivée des hoomans ! Rejoignez un petit bébé alligator dans son voyage pour devenir un reptile adulte en mangeant tout ce qui se trouve sur votre chemin, lorsque Angry Alligator de Lion Castle sortira sur Nintendo Switch™ et PlayStation®4 dans les éditions numérique et commerciale plus tard cette année. Angry Alligator permet aux joueurs de devenir un alligator affamé qui cherche à manger tout ce qui bouge, et plus encore, afin de devenir grand et fort pour relever tous les défis à venir. Attirez des oiseaux, des cerfs ou même des ours dans vos puissantes mâchoires, ou affrontez de gros méchants patrons et des touristes embêtants. Personne ne dérange votre maison ! Le destin du marais et tout cela repose sur vos épaules écaillées. Explorez un monde ouvert coloré et massif plein de créatures à rencontrer et à manger, et profitez de tout ce que la nature a à offrir ! Au moins, les parties que ces horribles hoomans n’ont pas encore polluées. Vous avez peur que cette tâche soit trop demander à un petit gourmand comme vous ? Ne t’inquiète pas. Vous ne serez guidé que par le plus sage de tous, Wisecroc, sur votre chemin marécageux vers la grandeur des alligators. Angry Alligator est développé par Backup Plan, publié par Lion Castle et sortira à la fois numérique et au détail dans tous les territoires plus tard cette année pour Nintendo Switch ™. La version commerciale américaine sera publiée et distribuée par GS2 Games, la version commerciale européenne par Mindscape et la version asiatique par Epicsoft.

Klabater a annoncé son prochain jeu pour la Nintendo Switch : Best Month Ever, un point’n click développé par le Warsaw Film School Video Game & Film Production Studio. Il raconte l’histoire de Louise, une mère célibataire qui tente de trouver un nouveau foyer pour son fils Mitch.

Zerouno Games a annoncé son prochain jeu pour la Nintendo Switch : Green Phoenix, développé par Broken Simulation. Il sortira le 26 août en Europe et en Amérique du Nord au prix de 3,49 dollars.

Ratalaika Games a annoncé son prochain jeu pour la Nintendo Switch : Orbibot, un jeu de réflexion basé sur la physique et la logique, développé par PSGames. Il sortira la semaine prochaine, le 26 août en Europe et en Amérique du Nord. Il coûtera 4,99€ / 4,99$.

Near-Mage est lui annoncé sans date précise sur la boutique en ligne de la console hybride de Nintendo.

Tandem : A Tale of Shadows a désormais une date de sortie sur Nintendo Switch. Le jeu est prévu pour le 21 octobre.

Tandem : A Tale of Shadows redéfinit le genre du puzzle platformer avec son gameplay unique et une esthétique superbe. Incarnez les personnages d’Emma et de Fenton, un adorable ours en peluche, dans une enquête au rythme effréné à travers des univers époustouflants. Tandem : A Tale of Shadows redéfinit le genre du puzzle platformer avec son gameplay unique et une superbe esthétique, qui vous plongera dans un Londres de la fin du 19ème siècle. Le fameux Thomas Kanes a mystérieusement disparu ! Emma, une fervente admiratrice des Kanes, est convaincue qu’elle doit le retrouver sans plus attendre et décide alors de mener l’enquête accompagnée par Fenton, son fidèle ours en peluche. Ensemble, ils vont devoir explorer le sombre et effrayant manoir, qui est maintenant abandonné par les Kanes. Découvrira-t-elle la vérité à temps ?

Space Scavenger arrivera lui le 20 août pour environ 13€.

Concevez, construisez et dirigez des vaisseaux spatiaux uniques à travers de mystérieuses galaxies infestées d’aliens tout en récupérant des pièces de vaisseau dans une tentative désespérée de retrouver ce que vous appeliez autrefois votre maison.

Concevez et construisez au fur et à mesure

Concevez, construisez et dirigez des vaisseaux spatiaux unique à travers de mystérieuses galaxies infestées d’aliens tout en récupérant des pièces de vaisseau dans une tentative désespérée de retrouver ce que vous appeliez autrefois votre maison.

Eléments Roguelike

Space Scavenger combine des éléments rogue-like tels que la mort permanente et des niveaux générés de manière aléatoire avec un mode construction en plein vol simplifié. Améliorez et ajustez vos aptitudes de combat et la composition de votre vaisseau à mesure que vous progressez dans des niveaux de plus en plus difficiles.

Améliorez et adaptez

Pendant que vous collectez des parties pour votre vaisseau et explorez les planètes alentours, vous trouverez des armes de défense et des modules utilitaires tous dotés de capacités exclusives. Gardez un œil sur vos munitions et niveaux d’énergie pour rester alerte face aux prochaines batailles. Votre adaptabilité et votre capacité à customiser votre vaisseau en collectant de nouveaux modules feront la différence entre la faculté à survivre et une mort certaine.

Défi Quotidien en ligne

Mettez votre ingéniosité à l’épreuve en participant au défi quotidien en ligne où les joueurs peuvent obtenir le meilleur score de la journée en jouant dans les mêmes conditions. Comparez vos résultats à ceux des autres et admirez le design des vaisseaux dans le lobby des défis quotidiens.

A Night at the Races sortira sur Nintendo Switch le 3 septembre.

Garden Paws sortira le 26 août pour 25€, quand même.

CULTIC sortira sur Nintendo Switch en 2022.

Et on termine avec trois annonces en une: Sakura Succubus 4 (demain), Espgaluda II (9 septembre) et Grisaia: Phantom Trigger 06 (septembre) qui arrivent sur Nintendo Switch.