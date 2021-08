Aujourd’hui, Charybde devient la nouvelle déesse de SMITE

Cthulhu Cartoon, lui, règne sur le nouvel événement majeur : l’Odyssée

ATLANTA – 24 AOÛT – Aujourd’hui, Hi-Rez vient de sortir Charybde, le nouveau dieu jouable de SMITE appartenant à la classe des chasseurs.

Sous ses traits d’enfant, Charybde dissimule à la place de son bras une créature à l’appétit insatiable : la Mâchoire. La déesse en a fait son arme principale.

Dans la mythologie grecque, Zeus a transformé Charybde en monstre avant de l’enchaîner au plancher marin non loin de Scylla, affligée par la même malédiction. Les deux fillettes sont devenues de véritables sœurs de cœur, ce qui se traduit dans le jeu.

Tout comme Scylla, Charybde dévoile sa véritable nature par le biais de sa compétence ultime, qui lui permet d’asséner une frappe unique et dévastatrice avec la Mâchoire. Et si elle exécute un dieu, la compétence est relancée.

De son père Poséidon, Charybde a hérité la maîtrise des mers. Ses attaques font monter la marée qui, en retour, renforce ses compétences.

On dit que la soif inextinguible de Charybde engendre d’énormes tourbillons. En combat, elle peut y plonger pour disparaître intégralement, remplacée par sa Mâchoire avide d’engloutir les ennemis.

Tous les détails de la conception de Charybde ainsi que des illustrations figurent sur cet article de blog rédigé par le Lead Designer de SMITE, AJ « Ajax » Walker.

Événement majeur – L’Odyssée « Océan déchaîné »

Une nouvelle Odyssée commence sur SMITE, baptisée « Océan déchaîné » ! Joueuses et joueurs entament un périple épique à travers les terres et les mythologies du monde entier. Il faut manœuvrer entre Charybde et Scylla pour traverser le détroit de Messine, et l’opération s’annonce périlleuse.

Jusqu’au début de l’année prochaine, des dizaines de skins deviendront disponibles progressivement dans l’Odyssée Océan déchaîné. Acheter des skins rapporte des points, qui à leur tour débloquent d’autres skins gratuitement et donnent accès à des quêtes offrant leurs propres récompenses.

Huit skins sont d’ores et déjà disponibles, avec notamment le skin de qualité « T5 » Cthulhu Cartoon, la récompense ultime.

Les cartoons deviennent fous ! Bien plus qu’un skin, Cthulhu Cartoon est un véritable hommage rendu à ces dessins animés.

Depuis le style graphique et les animations, jusqu’aux effets sonores et au pack de voix, chaque aspect diffère du personnage de base. À l’activation, toutes les compétences de Cthulhu Cartoon transforment son modèle de personnage, faisant de lui un cowboy, un pilote d’avion, un roi grotesque ou encore une rock star rétro. Avec son ultime, qui le fait devenir temporairement le plus grand personnage du jeu, il prend l’apparence d’un squelette géant très en colère.

Cthulhu Cartoon est déjà jouable pour quiconque achète l’intégralité de l’Odyssée Océan déchaîné.