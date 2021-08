Louane sort une nouvelle chanson et une nouvelle vidéo intitulée « Game Girl » en collaboration avec Pokémon disponible le 27 août

Le titre figure sur la compilation « Pokémon 25: L’Album », dont la sortie est prévue à l’automne 2021 chez Capitol Records. Louane rejoint la programmation de P25 Music aux côtés de Katy Perry, Post Malone, J Balvin, Mabel et de nombreux autres artistes dont la liste sera annoncée prochainement.

À l’occasion du 25e anniversaire de Pokémon, Louane, l’artiste de Island Def Jam, sort prochainement « Game Girl », sa dernière chanson enregistrée en exclusivité pour le prochain album de compilation P25 Music. Entraînée par une mélodie qui nous trotte dans la tête, cette chanson bilingue raconte le voyage que nous faisons tous, seul ou accompagné, pour trouver ce qui correspond à notre définition du bonheur et pour donner le meilleur de nous-mêmes. Le morceau écrit par Louane pour l’occasion, a été composé et produit par P3gase et mixé par Josh Gudwin.

À la fois surprenante et captivante, la vidéo officielle de « Game Girl » montre Louane dans plusieurs décors colorés qui transportent le spectateur dans son imagination débridée, influencée par le monde en constante évolution des Pokémon.

« Louane est une artiste talentueuse qui vient s’ajouter à la liste grandissante de talents du monde entier qui contribuent à célébrer les 25 ans de Pokémon », a déclaré Colin Palmer, vice-président du marketing de The Pokémon Company International. « ‘Game Girl’, avec ses paroles en français et en anglais, est un hymne pop extraordinaire pour les dresseurs de Pokémon, et représente également la dimension mondiale de Pokémon auprès des fans internationaux. »

« Pokémon fait partie de mes premiers souvenirs, je suis tombée amoureuse de Sacha à la première seconde. » explique Louane. « Je n’ai pas hésité une seule seconde à travailler pour Pokémon. C’était hyper inspirant de pouvoir écrire une histoire autour de ce que je vivais petite. »

Louane est la toute dernière artiste à rejoindre le programme P25 Music, aux côtés de la chanteuse britannique Mabel, et des artistes américains Vince Staples et Cyn qui ont sorti leurs titres plus tôt ce mois-ci dans « Pokémon 25: The Red EP ». L’artiste EDM ZHU les a ensuite remixés dans « Pokémon 25: The Blue EP ». Le programme P25 Music contient également des titres de Katy Perry, qui a contribué à la nouvelle chanson originale intitulée « Electric », de Post Malone, qui a apporté sa touche personnelle au tube de Hootie & the Blowfish « Only Wanna Be With You », et de J Balvin .

Pour connaître les dernières actualités de P25 Music et les autres événements de la franchise, les fans peuvent consulter le site Web du 25e anniversaire de Pokémon à Pokemon.com/25. Pokémon 25: L’Album peut être pré-enregistré sur le lien suivant : https://CapitolRecords.lnk.to/saveP25PR/.