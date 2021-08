Marvel Games révèle les origines du grand unificateur Raker dans MARVEL’S GUARDIANS OF THE GALAXY

La nouvelle cinématique d’Eidos-Montréal est accompagnée du commentaire audio du vice-président créatif de Marvel Games, Bill Rosemann, qui donne un aperçu des origines de la potentielle nouvelle menace pour la galaxie

Paris, France (25 août 2021) : Le vice-président créatif de Marvel Games, Bill Rosemann, partage son expertise avec les fans pour mieux comprendre le Grand unificateur Raker et l’Église universelle de la Vérité, dévoilés hier dans la nouvelle cinématique de Marvel’s Guardians of the Galaxy. Dans cette vidéo, Bill, ancien éditeur des comics des Gardiens de la Galaxie, parus entre 2008 et 2010, explique les origines du zélote cybernétiquement modifié et de son organisation énigmatique, qui ont pour but d’accomplir la « Promesse » dans toute la galaxie.

Dans cette cinématique, Star-Lord et son équipe tombent nez à nez avec le menaçant Grand unificateur Raker, flanqué par deux de ses imposants gardes du corps, les Inquisiteurs. Même après que Rocket lui ait tiré dessus, le Grand unificateur Raker ne cherche (pour l’instant) pas à faire de mal aux Gardiens, mais veut leur faire rencontrer la mystérieuse Matriarche. Cette scène dramatique se termine avec l’arrivée du gigantesque vaisseau de l’Église universelle de la Vérité, qui engloutit l’Espoir d’Hala et capture nos Gardiens.

Bill Rosemann explique : « En collaborant de près avec l’équipe d’Eidos-Montréal, nous avons eu l’incroyable opportunité de nous plonger dans les archives Marvel, d’en fouiller les profondeurs pour donner vie à des personnages qui n’étaient jamais sortis des pages des comics classiques. Le Grand unificateur Raker, l’Église universelle de la Vérité et d’autres personnages comme Lady Hellbender et Cosmo ne sont qu’un aperçu de ce que les fans peuvent attendre de ce jeu, dont l’univers a été façonné par des années d’histoires Marvel. C’est original, excentrique, du 100 % Gardiens ! »

NVIDIA a dévoilé la cinématique lors de son annonce à la Gamescom 2021, indiquant que Marvel’s Guardians of the Galaxy inclura le NVIDIA DLSS et le ray-tracing sur PC, et pourra être joué via GeForce NOW, le service de jeu en cloud de NVIDIA.

Marvel’s Guardians of the Galaxy sera disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (numérique), ainsi qu’en streaming via GeForce NOW, le 26 octobre 2021. Marvel’s Guardians of the Galaxy : version Cloud pour Nintendo Switch sera également disponible le 26 octobre dans certaines régions.