Dying Light Platinum Edition débarque sur Nintendo Switch

Wrocław, Pologne – 26 août 2021 – Techland a officiellement confirmé que Dying Light sortira sur Nintendo Switch en édition Platinum, l’édition ultime du jeu et la plus riche en contenu.

Lors d’un épisode spécial de Dying 2 Know organisé pour la gamescom, le Lead Game Designer Tymon Smektała a annoncé aux fans du monde entier qu’ils pourront jouer à l’ultime jeu de zombies en monde ouvert sur console portable avec leurs amis. La date de sortie exacte n’est pas encore dévoilée.

Une partie de Dying Light Platinum Edition offrira aux fans plus de 100 heures de jeu en solo. D’innombrables aventures supplémentaires les attendent lorsqu’ils joueront avec leurs amis en mode coopératif. La version physique de l’édition Platinum sur Nintendo Switch contiendra :

À propos de Dying Light

Jeu d’action et de survie à la première personne dans un monde ouvert post-apocalyptique envahi par des zombies affamés de chair. Parcourez une ville dévastée par une épidémie mystérieuse. Récupérez des provisions, fabriquez des armes et affrontez des hordes d’infectés. Dying Light a été publié en 2015 par les créateurs des titres à succès Dead Island et Call of Juarez, et a été joué par plus de vingt millions de personnes à travers le monde. Gagnant de plus de 50 prix et nominations de l’industrie. Le jeu dont l’approche sans compromis du gameplay a établi de nouveaux standards pour les jeux de zombies à la première personne. Toujours soutenu par du nouveau contenu et des événements communautaires gratuits des années après sa sortie.