Beyond a Steel Sky sortira le 30 novembre sur Nintendo Switch

Découvrez les sublimes éditions physiques ‘Beyond a Steel Book’ et ‘Utopia’, maintenant disponibles en précommande !

Paris – Le 2 septembre 2021 – Le studio Revolution Software, à l’origine de la célèbre série des Chevaliers de Baphomet, et l’éditeur français Microids, sont heureux d’annoncer que Beyond a Steel Sky sortira le 30 novembre prochain sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, consoles Xbox One et Nintendo Switch.

Réalisé par Charles Cecil (créateur de la série des Chevaliers de Baphomet), et sublimé par la direction artistique de Dave Gibbons (dessinateur légendaire de Watchmen), Beyond a Steel Sky constitue le successeur spirituel du grand classique Beneath a Steel Sky, sorti il y a plus de deux décennies.





Beyond a Steel Sky raconte une histoire passionnante qui aborde les thèmes de la loyauté et de la rédemption, prenant place dans un monde à la fois étrange et terrifiant dirigé par des intelligences artificielles. Dix ans après les événements du premier opus, Beyond a Steel Sky plonge à nouveau les joueurs au cœur de la fascinante Union City, ville cyberpunk dystopique recélant de mystérieux secrets.

Le titre constitue une aventure particulièrement ambitieuse dotée d’une esthétique graphique comics époustouflante réalisée par Dave Gibbons. Beyond a Steel Sky redéfinit le genre en proposant un univers dynamique peuplé de personnages contrôlés par une intelligence artificielle, et en permettant aux joueurs de bousculer l’ordre du monde par leurs actions et la façon dont ils résolvent les énigmes du jeu.

Caractéristiques du jeu :

Un univers de science-fiction fascinant : Une aventure qui se déroule dans un monde dynamique foisonnant de personnages opiniâtres que vous pouvez influencer. Ajoutez à cela un outil de piratage unique, et plusieurs solutions s’offriront à vous pour résoudre les nombreuses énigmes du jeu.

: Une aventure qui se déroule dans un monde dynamique foisonnant de personnages opiniâtres que vous pouvez influencer. Ajoutez à cela un outil de piratage unique, et plusieurs solutions s’offriront à vous pour résoudre les nombreuses énigmes du jeu. Une intrigue passionnante pleine d’humour : Faites toute la lumière sur des complots ténébreux et tenez en échec un ennemi redoutable. Ce thriller exaltant mêle et entremêle humour, cyberpunk et tragédie, tout en abordant des thèmes contemporains tels que le contrôle social, l’I.A. et la surveillance totale de la population.

: Faites toute la lumière sur des complots ténébreux et tenez en échec un ennemi redoutable. Ce thriller exaltant mêle et entremêle humour, cyberpunk et tragédie, tout en abordant des thèmes contemporains tels que le contrôle social, l’I.A. et la surveillance totale de la population. Une esthétique unique en 3D façon comics : Issu de l’esprit du dessinateur légendaire Dave Gibbons, le monde fourmille de détails fascinants et prend toute sa dimension grâce à un style résolument comics.

: Issu de l’esprit du dessinateur légendaire Dave Gibbons, le monde fourmille de détails fascinants et prend toute sa dimension grâce à un style résolument comics. Des énigmes ingénieuses : Étoffant avec brio une architecture narrative fascinante, des énigmes astucieuses donnent vie à une expérience vidéoludique hors norme.

« Je suis enchanté de pouvoir ouvrir une fois de plus les portes de Union City, et d’inviter les joueurs consoles à découvrir Beyond a Steel Sky en cette fin d’année. » déclare Charles Cecil, fondateur et CEO de Revolution Software. « Ce fut un plaisir et un honneur de pouvoir collaborer à nouveau avec Dave Gibbons et retrouver Robert Foster après une absence longue de plus de deux décennies… et quelle évolution cela a été ! »