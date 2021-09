505 Games fête son 15e anniversaire avec des promotions sur Nintendo Switch

Bloodstained: Ritual of the Night

Pour l’occasion, des réductions sont disponibles sur des jeux comme Control, Death Stranding, Ghostrunner, Assetto Corsa, Terraria et plus encore.

CALABASAS, Californie. — 2 septembre 2021 — 505 Games est heureux d’annoncer qu’en plus des soldes prévues à l’occasion de son 15ème anniversaire, l’éditeur distribuera des cadeaux et effectuera des interviews inédites pour ce mois si spécial. Des offres exceptionnelles sur une grande partie du catalogue 505 Games sont disponibles sur Steam, Epic Games Store, PlayStation Store, Microsoft Store et Nintendo eShop jusqu’au 25 septembre.

Dans ses premières années, 505 Games était surtout connu en tant que distributeur de jeux consoles. Quinze ans plus tard, 505 Games est devenu un éditeur de renom, avec des jeux renommés sur consoles, PC et mobiles. On retient notamment Control, Jeu de l’Année en 2019 ; Ghostrunner qui a été récompensé de nombreuses fois, et dont la suite est déjà en préparation ; Terraria et ses millions d’unités vendues ainsi que l’arrivée prochaine de free-to-play très attendus.

505 Games souhaite fêter cet anniversaire avec les joueurs. Ce sont eux qui ont permis à l’éditeur d’être ce qu’il est aujourd’hui. Pour les remercier, voici quelques-unes des réductions disponibles, allant jusqu’à – 80% !

PlayStation & Xbox

– 60% sur Control: Ultimate Edition

– 60% sur Journey to the Savage Planet

– 80% sur Assetto Corsa Ultimate Edition

– 50% sur Ghostrunner

Jusqu’à – 65% sur du contenu Gems of War [Xbox]

Nintendo

– 50% sur Terraria

– 50% sur Control [jeu de base]

– 50% sur Ghostrunner

– 50% sur Bloodstained: Ritual of the Night

Epic

– 60% sur Death Stranding

– 60% sur Journey to the Savage Planet

– 50% sur Ghostrunner

– 60% sur Control [jeu de base]

Steam

– 60% sur Death Stranding

– 60% sur Control: Ultimate Edition

– 60% sur Assetto Corsa Competizione

– 30% sur Red Solstice

Jusqu’à 65% sur du contenu Gems of War

Les joueurs peuvent également découvrir le puzzle RPG free-to-play Gems of War, des créateurs de Puzzle Quest. Un cadeau inédit sera offert aux joueurs, ainsi qu’un animal en jeu et d’autres bonus exclusifs.