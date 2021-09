Top des ventes de la semaine au Japon: Tsukihime en forme sur Nintendo Switch, le bide No More Heroes III

Voici le top des ventes de la semaine (du 23 août – 29 août 2021) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

On ne connait pas du tout chez nous, mais le succès de la semaine c’est Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon qui cartonne sur Nintendo Switch et Ps4 avec presque 135k en cumul. c’est la douche froide pour No More Heroes III qui fait pas mieux que les deux d’avant: 13k pour le 1, moins de 10k pour le 2. avec les ventes eShop, on doit être à une performance similaire. On comprend mieux pourquoi la série va être mise en pause.

01./00. [NSW] Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon # <ADV> (Aniplex) {2021.08.26} (¥7.000) – 72.237 / NEW

02./00. [PS4] Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon # <ADV> (Aniplex) {2021.08.26} (¥7.000) – 66.171 / NEW

03./01. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 15.671 / 2.788.621 (-11%)

04./03. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 14.838 / 4.009.933 (-6%)

05./04. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 13.860 / 2.153.053 (-10%)

06./06. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 12.023 / 2.348.554 (-11%)

07./02. [NSW] Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Saikyou Battle Royale!! <TBL> (Konami) {2021.08.12} (¥6.000) – 9.491 / 122.530 (-43%)

08./08. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 8.536 / 4.397.935 (-4%)

09./00. [NSW] No More Heroes III # <ACT> (Marvelous) {2021.08.27} (¥6.800) – 7.951 / NEW

10./13. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 7.499 / 4.120.436 (+16%)

Encore une belle semaine, malgré une petite baisse, pour la Nintendo Switch qui écrase toujours le marché de très loin, le modèle OLED ne semble toujours pas pertuber les ventes, à un gros mois de sa sortie. Cela veut dire deux choses: soit cela va être un carnage le 8 octobre, soit la OLED va se planter.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 63.254 | 72.527 | 78.773 | 3.650.230 | 3.611.983 | 20.990.604 | | PS5 # | 20.154 | 12.638 | | 740.431 | | 995.581 | | XBS # | 5.669 | 5.782 | | 51.872 | | 83.296 | | PS4 # | 2.067 | 943 | 1.926 | 90.824 | 465.109 | 9.381.714 | | 3DS # | 509 | 522 | 1.011 | 20.549 | 41.984 | 24.579.457 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 91.653 | 92.412 | 81.738 | 4.553.906 | 4.122.098 | 57.201.957 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 17.852 | 10.083 | | 625.219 | | 831.841 | | PS5DE | 2.302 | 2.555 | | 115.212 | | 163.740 | | XBS X | 2.848 | 2.932 | | 32.065 | | 56.941 | | XBS S | 2.821 | 2.850 | | 19.807 | | 26.355 | | NSW L | 10.766 | 10.505 | 24.039 | 958.859 | 1.506.897 | 4.030.951 | | NSW | 52.488 | 62.022 | 54.734 | 2.691.371 | 2.105.086 | 16.959.653 | | PS4 | 2.067 | 943 | 1.817 | 90.600 | 288.758 | 7.805.991 | |n-2DSLL| 509 | 522 | 969 | 20.549 | 39.489 | 1.184.512 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+