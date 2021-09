Distance d’intéraction : Niantic répond aux dresseurs du monde entier

Tout d’abord, Niantic souhaite remercier la communauté pour sa patience. La passion et les préoccupations des ces dernières semaines n’ont pas échappé à la vigilance des équipes de travail interne de Niantic. Elles ont passé beaucoup de temps à débattre des changements faits aux distances d’interaction des PokéStops et des Arènes. Découvrez les dernières informations partagées par l’entreprise.

Ce que Niantic a entendu de la part de la communauté

Les PokéStops et Arènes sont un des moyens pour inciter les Dresseurs à sortir et découvrir de nouveaux endroits, marcher un ou deux kilomètres en plus, et rencontrer d’autres personnes. Voir tant de joueur du monde entier se réunir grâce à ce design fût une source d’inspiration. Cela signifie que Pokémon GO est important pour de nombreuses personnes et que les Dresseurs ont exprimé leurs préoccupations parce qu’ils se soucient du jeu.

Les quatre tables rondes organisées ces dernières semaines ont permit de récupérer les retours des 30 leaders communautaires du monde.

Les deux principaux sujets qui sont remontés sont :

La distance d’interaction de 80 mètres pour les PokéStops et les Arènes a été une incroyable amélioration de la qualité de vie des joueurs au cours des 18 derniers mois.

pour les PokéStops et les Arènes a été une incroyable amélioration de la qualité de vie des joueurs au cours des 18 derniers mois. Niantic peut encore s’améliorer sur sa communication en direction des joueurs.

Retrouvez l’ensemble du blogpost publié par Steve Wang, Executive Producer de Pokémon Go et l’ensemble de l’équipe Pokémon Go sur le site de Pokémon Go.