Entrainement du Week-End pour Bob et Patrick dans Nickelodeon All-Star Brawl!

C’est le Week-end, du coup, Bob et Patrick en profite pour s’entrainer en vue de la sortie prochaine de Nickelodeon All-Star Brawl !

Cette fois, c’est Markus Villalobos, développeur chez Fair play Labs (qui œuvre au développement du jeu) qui anime la séance ! L’occasion de (re)découvrir les attaques et les combos de base du jeu… Elle est à retrouver juste ici :

Incarnez vos personnages de Nickelodeon préférés et affrontez-vous dans des combats explosifs!

Choisissez parmi de nombreux héros puissants provenant de l’univers Nickelodeon et affrontez les stars des séries Bob l’éponge, les Tortues Ninja, Bienvenue chez les Loud, Danny Fantôme, Drôles de monstres, Les Thornberrys, Hé Arnold!, Les Razmoket et bien d’autres pour déterminer qui est le personnage animé ultime. Avec des attaques et des coups uniques inspirés de leurs personnalités, chaque personnage dispose de son propre style de combat pour des affrontements endiablés chez tous les fans de Nickelodeon. Choisissez votre préféré et que le combat commence, avec des modes multijoueurs local ou en ligne.

• Jouez Bob l’éponge, Lincoln Loud, Michelangelo et Leonardo des Tortues Ninja, Oblina de Drôles de monstres, Zim l’envahisseur et bien d’autres!

• 20 niveaux thématiques comme la Prairie des méduses de la série Bob l’éponge, le Technodrome de la série Tortues Ninja et bien d’autres!

• Chaque personnage offre un style de combat complètement différent et innovant avec des coups inspirés de sa personnalité

• Affrontez vos amis localement avec jusqu’à 4 joueurs simultanément ou dans le mode multijoueur compétitif en ligne